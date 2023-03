Letalski prevoznik podaril 100 milijonov za žrtve potresa v Turčiji

Predsednik upravnega odbora in izvršni direktor Turkish Airlines, prof. dr. Ahmet Bolat je izjavil: "Kot Turkish Airlines s svojimi 90-letnimi izkušnjami še naprej premagujemo vse ovire, na katere naletimo. K našemu uspehu po pandemiji je pripomogel prav čisto vsak naš sodelavec in njihov timski duh."

Svetovna letalska industrija je preživela leto naraščajočih geopolitičnih napetosti in globalnih inflacijskih pritiskov, medtem ko se je soočala z operativnimi težavami po pandemiji Covid-19. Turkish Airlines je kljub temu leto 2022 zaključil z 2,5 milijarde EUR čistega dobička. To je bilo možno zaradi njihove operativne agilnosti, široke mreže letov in visoko kvalificirane delovne sile, ki jo je ohranil med pandemijo. Podjetju je uspelo že šesto četrtletje zapored zaključiti s čistim dobičkom, kljub težavnemu okolju poslovanja, ki traja od leta 2020.

Kot turški nacionalni letalski prevoznik z zavedanjem svoje odgovornosti stojimo ob strani turškemu narodu po potresih v Kahramanmarau in okolici, ki so se zgodili 6. februarja. Uporabili smo vse svoje vire in izvedli več kot 2.400 poletov, da bi v regijo prepeljali 433 tisoč iskalnih in reševalnih ekip ter 16 tisoč ton materiala pomoči, medtem ko smo do danes evakuirali 430 tisoč ljudi.

Turkish Airlines bo aktivno sodeloval v celjenju ran, ki so jih potresi prizadejali na opustošenem območju. Poleg denarne pomoči v višini 100 milijonov evrov, ki smo jih takoj po tragediji podarili Ministrstvu za notranje zadeve in Predsedstvu za obvladovanje izrednih razmer, smo začeli sodelovati z Ministrstvom za okolje, urbanizacijo in podnebne spremembe, da bi zagotovili potrebno podporo za gradnjo 1.000 domov za tiste, ki so ostali brez strehe nad glavo. Poleg tega bomo zaposlili tudi 1.000 ljudi iz 1.000 družin, ki so jih prizadeli potresi.

Z eno najmlajših in najsodobnejših flot 394 letal je Turkish Airlines v letu 2022 prepeljal okoli 72 milijonov potnikov. Faktor zasedenosti je bil 85,8 % v domačem in 80,1 % v mednarodnem prometu. Kljub inflacijskim pritiskom v svetovnem merilu je Turkish Airlines v letu 2022 ohranil učinkovito obvladovanje stroškov z znižanjem le-teh za 2 % v primerjavi z letom 2019. To znižanje ne vključuje cen goriva.

Po podatkih, ki jih je objavilo Mednarodno združenje letalskih prevoznikov IATA, je leta 2022 svetovna potniška zmogljivost za 28 % zaostajala za tisto leta 2019. Turkish Airlines pa je postal pionir v sektorju, saj je svojo zmogljivost v letu 2022 presegel za 7,5 % glede na leto 2019. Po podatkih Evropske organizacije za varnost zračne plovbe (EUROCONTROL) je Turkish Airlines v letu 2022 ponujal več sedežev na mednarodnih letih kot katerikoli drug letalski prevoznik na svetu. Letališče v Istanbulu pa je v letu 2022 postalo najbolj prometno letališče v Evropi.

Naročnik oglasa je TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI-TURKISH AIRLINES INC.