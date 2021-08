Letalski spektakel pri Mariboru

Organizator Andrej Gregorič je že pred dogodkom napovedal veličastno predstavo. "Letalci želimo dati svoj prispevek praznovanju letošnje 30. obletnice samostojne Slovenije. Letos je obenem tudi 135 let od rojstva našega prvega in največjega letalca Edvarda Rusjana, po katerem je imenovano mariborsko letališče, ki praznuje 45 let obstoja. Mislim, da je to dovolj razlogov za lepo predstavo v zraku."

Sodelovali so piloti iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Srbije, Slovaške, Češke, Italije, Avstrije, Švice, Belgije, Francije in Nemčije.

Osrednje dogajanje je potekalo od 12. do 18. ure. Med drugim je vključevalo letalski program vojaških letal in helikopterjev, nastope letalskih akrobatskih skupin in posameznikov, prikaz letalskih starodobnikov, predstavitev jadralnih in ultralahkih letal, padalske nastope in razstavo letal na tleh.

Med nastopajočimi je še posebej izstopala italijanska skupina Frecce Tricolori, ki je po navedbah organizatorja najpopularnejša evropska vojaška akrobatska skupina in ponos italijanskega vojaškega letalstva. Leti s šolskimi vojaškimi letali Aermacchi 339 italijanske proizvodnje.