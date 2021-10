Ko ni v bolnišnici, v kateri je zaposlen že skoraj dve desetletji, ga najdete na letališču. "Pri obeh početjih gre za visoko zahtevno, natančno delo in oboje je odvisno od predhodne priprave – kakšen je potem končni izdelek," pravi letalski zdravnik in kirurg Andrej Strahovnik.

Deloval kot vojaški zdravnik na misiji v Afganistanu

Večkrat je operiral tudi onkraj zidov svoje matične bolnišnice – že 20 let je namreč glavni zdravnik Slovenske vojske. "Neposredna izkušnja je bila delovanje kot vojaški zdravnik na misiji v Afganistanu," se spominja. Tam ga je konec leta 2010 obiskala tudi naša ekipa, v Afganistanu pa je tudi spoznal ameriškega kirurga Kellyja Blaira, ki o Strahovniku pravi: "To je moj prijatelj," in dodaja: "Od prvega dne je Andrejeva ekipa sodelovala pri oskrbi naših vojakov, lokalnih vojakov in lokalnega prebivalstva." "Res je šlo zares," se še spominja Strahovnik.

Pa kljub temu to ni bilo najtežje obdobje njegove kariere. "Najtežji trenutki so pravzaprav v tem času, v vsakodnevnem delu v bolnišnici, ko včasih ne najdeš izhoda in ne veš, kam bi namestil bolnika, kako bi organiziral vse potrebno," pravi.

Težke, tragične zgodbe pustijo na človeku največji pečat, pravi Strahovnik, a se k sreči te velikokrat tudi dobro končajo. In prav zato meni, da je vredno vztrajati v tem poklicu.