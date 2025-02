Leteči 'kombi': Kje vse bi olajšal delo in dostavo?

Pipistrel znova orje ledino. Še vedno ostaja edini proizvajalec na svetu z verificiranim električnim letalom Velus Electro, obenem pa že ima v zraku novega aduta: leteči kombi. Tine Tomažič, tehnični direktor skupine in direktor za raziskave in razvoj v Pipistrelu: "Tako velikega letala za prevoz tovora, ki bi združeval brezpilotno tehnologijo in zmogljivost vzletanja in pristajanja praktično kjerkoli, brez da bi za to bilo potrebno letališče ali vzletna steza, ga ni."

Leteči kombi bo lahko s hitrostjo 200 kilometrov na uro prevažal za tri palete tovora, pristajal pa tam, kjer lahko helikopterji. Tudi pod Triglavom? "Zmogljivosti letala so popolnoma kompatibilne z okoliščinami Kredarice: tam 2500 metrov višine, tipični vetrovi in temperature," pojasnjuje Tomažič.

Tudi tokrat zakonodaja zaostaja in jim zaenkrat dovoljuje lete zgolj nad negosto poseljenimi območji. Zanimanje za Nuuvo je ogromno, pravijo v Pipistrelu. Kot pravi Tomažič: "Letalnik dejansko je namenjen logistiki, se pravi prevozu predmetov in stvari, tako za civilni, humanitarni kot tudi obrambni sektor."

Gabriel Massey, predsednik in generalni direktor Pipistrela je novembra 2024 povedal: "To ima dolgoročne priložnosti, da resnično spremeni in vpliva na logistiko na svetovni ravni. To je resnično ogromno tržišče, premikanje paketov naokrog je velik posel."

Dobili so celo povpraševanje, če bi z njim lahko prevažali zlato iz rudnikov. Ker se brezpilotnik upravlja brezžično s klikom na miško in sam izračuna optimalno pot od točke a do b, vlogo pilota prevzame operater. Vzleta in pristaja na električni pogon, leti s pomočjo bencinskega motorja.

"Vsi pogonski deli letala za vzlet in pristanek so skriti v teh strukturah, ki povezujejo krila, tako podvozje, motor, baterija recimo leži noter v tej odprtini, ki je sedaj zaprta, to pa zato, da bi bil ta centralni prostor, ki je največji, res namenjen samo tovoru."

Kljub temu, da je testni let trajal le 30 sekund, so zabeležili ogromno podatkov, ki jim bodo pomagali pri nadaljnjih testiranjih in pripravi za prodajo. To napovedujejo v letu 2028.