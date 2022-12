Letna vinjeta kar 51 % ugodneje

*Se zavedate, da so naše oči zaslužene za 80% naših spominov in doživetij, ki jih doživljamo skozi življenje?

Najprej naj se oglasi pri svojem izbranem specialistu splošne medicine; ta bo presodil, ali potrebujete oftalmologa pod nujno, in vam bo izdal napotnico pod nujno. Z napotnico pod nujno pa se lahko vedno, 24 ur na dan, oglasite v urgentni ambulanti očesne klinike, lahko pa tudi pri kirurgu, ki vas je operiral, ali pri izbranem oftalmologu, ki takrat dela. Če ste imeli pred kratkim operacijo na očesu, pa večinoma kirurgi ne zahtevamo nove napotnice, samo pokličite in se dogovorite.

Če ste opravili operacijo in se vam je nenadno poslabšal vid, pojavila se vam je močna bolečina v očesu, meglen vid, operirano oko pa postane rdeče in boleče je nujno takoj obiskati kirurga, ki vas je operiral.

Če se vam pojavi nenadna izguba vida je potreben čimprejšnji pregled pri oftalmologu. Če pride do embolije arterije, ki prehranjuje očesni živec, bo zdravljenje uspešno samo, če se izvrši v prvih 6 urah po izgubi vida. Obstaja veliko stanj, ki poslabšajo vid, na primer ishemične okvare vidnega živca, pri katerih terapija večinoma ni mogoča. Je pa pregled vseeno potreben, vsaj v določenih primerih se to lahko zdravimo s kortikosteroidi.

Zelo pogoste težave, ki nastanejo so vnetja očes, otečene veke in močno rdeče oči. Pride tudi do gnojnega izcedka iz očesa. To sicer ni nujno stanje, saj razna vnetja lahko zdravi že izbrani zdravnik specialist splošne medicine. Tujek v očesu boli in prestraši paciente, ki zaradi tega ne morejo spati. To so tudi najpogostejši vzroki nujnih pregledov v urgentnih centrih.

Srčna kap, vnetje slepiča ali napad ledvičnih kamnov so tudi področja, ki na področju oftalmologije stanja, ki potrebujejo urgentno obravnavo. To pomeni, da vas mora oftalmolog pregledati v 24 urah, včasih pa je pregled nujen celo v 6 urah, saj pozneje terapija ni več uspešna.

Za optimalno zdravje in preventivo oči je po 40. letu starosti pregled nujni opravek vsakega posameznika. Imamo srečo, da živimo v digitalni dobi, ki nam omogoča dostop do vseh informacij, ki narekujejo, da je skrb za lastno zdravje v domeni posameznika. V naših rokah je, ali bomo poskrbeli za svoje zdravje in preventivno opravljali preglede. Pri očeh je nujno preventivno preveriti vidno ostrino, očesni pritisk, zdravje mrežnice ter vidni živec. To so vsa področja, ki lahko nakazujejo na bolezni, ki se lahko uspešno rešijo, če jih odkrijemo v začetnih stanjih.

Zdravnik pri pregledu ugotovi, če je kakršnakoli patologija, katero je potrebno z dodatnimi preiskavami diagnosticirati in hitro poskrbeti za zdravljenje. Pregled je osnova za zdravje vaših oči in prav je, da poskrbite za njih.

