Letni horoskop 2025: Dvojčke čakajo čustvene preizkušnje, ovne pa razkritje resnice

Zvezde za 2025 napovedujejo napredek na kariernem področju, izboljšanje odnosov in izzive, ki bodo preizkusili vašo vztrajnost in modrost. Spodbujajo vas, da se z optimizmom soočite z izzivi in izkoristite priložnosti za napredek.

Pomembni astrološki dogodki bodo imeli močan vpliv. Retrogradna Venera, ki se začne 1. marca, bo čas za razmislek o ljubezenskih odnosih in vrednotah, medtem ko bo prvi lunin mrk 14. marca priložnost za introspekcijo in čustveno prenovo. Sončni mrk 29. marca bo zaznamoval sveže začetke. V drugi polovici leta bo Saturn postal retrograden 13. julija, kar bo zahtevalo več odgovornosti in discipline. Dva pomembna mrka – lunin 7. septembra in sončni 21. septembra – bosta ponudila nova spoznanja ter priložnosti za rast. Jupiter pa bo prinašal pozitivno energijo in regeneracijo.

Če boste sledili svojim ciljem z vztrajnostjo, vas leto 2025 podpira na poti do uspeha in sreče. Sprejmite spremembe, ohranite ravnovesje in se pripravite na leto polno dosežkov.

Preberite svoj letni horoskop in odkrijte, kaj se bo odvijalo v letu 2025.