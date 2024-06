Letno na urgenci 3000 poškodovanih kolesarjev, lani tudi 700 skiroistov

" Videti sem kot vijoličen krompir," je med razkazovanjem posledic kolesarke nesreče dejal slavni kuhar Gordon Gamsay. "Zdaj sem lahko srečen, da stojim tu. Sem v bolečinah, bil je brutalen teden, še vedno se prebijam in ne morem vam povedati, kako zares pomembno je nositi čelado. Vseeno, kako kratka je pot, vseeno je, da sicer kar precej stanejo, ampak so ključne. Še posebej z otroki, tudi če je razdalja kratka, si morajo nadeti čelado," je opozoril svoje oboževalce.

Podatki kažejo, da uporaba čelade za polovico ali več zmanjša verjetnost hudih poškodb glave, pojasni travmatolog Uroš Tominc. "Tudi ostale poškodbe, zlome lobanje, manjše poškodbe glave, so ob nošnji čelade precej manj verjetne. Niso nemogoče, se pravi, čelada ne prepreči poškodb, zmanjša pa verjetnost resnih poškodb," je povedal.

Danes v športnih trgovinah težko kupite slabo čelado, lahko pa izberete neprimerno, pravijo strokovnjaki. Zato je treba najprej izmeriti obseg glave in na čeladi ustrezne velikosti popolnoma sprostiti mehanizem za nastavitev obsega.

NEJC KLJUČEVŠEK, vodja izobraževanj pri Extreme Vital je razložil, da se čelado položi na glavo, vedno na linijo nad obrvmi."Recimo en palec nad obrvmi, tako tudi merimo obseg. Ko naredimo ta del, se čelada položi na glavo in se potem s tem mehanizmom dejansko prilagaja obseg. Optimum je na polovici deklariranega obsega," je pojasnil.

Nato preverimo, če čelada objema celotno glavo. "Jaz primem čelado z rokami malo bolj trdno, vi naredite z glavo levo desno, pri otrocih jih moramo naučit, da rečejo 'ne-ne' in načeloma, če gre koža nad obrvmi s čelado, je čelada v redu. Potem se pa preverja, ali obstaja slučajno med vrhom glave in med čelado neka zračnost, neka špranja, čisto zadnja, zadnja zadeva, ki jo naredimo, je to da zapnemo spodaj trak. Pod trakom imamo spet pravilo palca, dva palca prostora," je postopek izbiranja pravilne čelade opisal Ključevšek.

Tominc je povedal, da pacienti, ki nosijo čelade v splošnem potrebujejo manj CTjev glave, manj hospitalizacije, če so v bolnici in tudi končni rezultati so boljši. In če v zadnjem obdobju beležijo manj resnih poškodb motoristov, pa te naraščajo med kolesarji, še bolj pa med skiroisti, ki jih je vsako leto kar za 100 več. "Opažamo pri njih poškodbe, ki jim mi rečemo visoko energetske poškodbe. Se pravi tiste resne poškodbe, ki v končni fazi lahko pomenijo tudi trajne posledice, ali celo smrt," je povedal Tominc.

Zato je opozorilo angleškega kuharja, da je treba vedno in povsod, ne glede na razdaljo, uporabljati čelado, recept, ki ga je vredno upoštevati.