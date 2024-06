Letno ukradenih najmanj 3000 koles, tarča so tudi kolesa, nameščena na vozilih

Vsako leto je v Sloveniji ukradenih vsaj 3000 koles, tatvin je še več, saj vsi oškodovanci kraje ne prijavijo. Ena od bralk nas je obvestila, da so njim in sosedom pred tedni iz vrtne lope ukradli več koles. Ker so imeli na enem kolesu višjega cenovnega ranga sledilno napravo, so kmalu ugotovili, kam so jih tatovi odpeljali. Kaj storiti v takem primeru in kako se preventivno zaščititi, da zmanjšate možnost kraje?

Bralka nas je obvestila, da so jim konec aprila ob 1.20 iz vrtne lope v Domžalah ukradli dve kolesi v skupni vrednosti tri tisoč evrov. Ker so imeli ob objektu nameščene varnostne kamere, so ugotovili, da jim je trojica, ki je bila očitno dobro organizirana, kolesi ukradla v le nekaj sekundah. Na Policijo so podali prijavo, ob tem pa fotografije ukradenih koles objavili tudi na Facebooku. Kmalu se jim je javilo več oseb, ki so bile prav tako žrtve tatov. Več oseb jim je celo povedalo, da vedo, kje se nahajajo ukradena kolesa. Eden od lastnikov prav tako ukradenega kolesa je imel na enem namreč sledilo napravo, ki jih je prepeljala do lokacije, kjer naj bi tatovi hranili več ukradenih koles in jih nato preprodajali naprej.

Policija zaznava porast kraje električnih koles. FOTO: Shutterstock icon-expand

Kaj narediti v taki situaciji, smo povprašali tudi Policijo, ki odgovarja, da "v kolikor imajo kolesa nameščene naprave za sledenje, ali sami ugotovite, kje bi se kolo lahko nahajalo, svetujemo, da o tem nemudoma obvestite Policijo in nudite čim več znanih podatkov in podrobnosti. Odsvetujemo, da kolesa iščete sami, saj bi lahko prišlo do konfliktnih situacij in je bolje, da vse okoliščine in informacije podate Policiji." Policija sicer lahko zaseže predmete, ki utegnejo biti dokazilo v kazenskem postopku. Ob tem so na Policiji pripomnili, da svoje aktivnosti izvajajo v okviru predkazenskega postopka, "tako da je morebiten zaseg predmetov, oziroma smotrnost le-tega, odvisna tudi od ostalih okoliščin, vezanih na posamičen primer". Ob tem dodajajo, da kolesa, če jih morate pustiti kje na prostem, zaklenete z dobro ključavnico na mestu, ki je obljuden in dobro razsvetljen. "Ključavnice slabše kakovosti za tatove koles niso nikakršna ovira. Najbolje je, če kolo priklenete k ograji (hkrati za okvir kolesa in eno od koles)." Ključavnica naj nudi čim višjo odpornost na posege različnih orodij in predmetov, priporočajo, da jih kupite v za to namenjenih specializiranih trgovinah. Tatovi namreč pri kraji uporabljajo priročna orodja, ki jih lahko neopazno prenašajo, na primer ščipalke in klešče. Kolesarjenje je sicer v zadnjih letih vse bolj priljubljen način rekreacije. Še posebej za konec tedna se mnogi do kolesarskih izhodišč zapeljejo z avtomobilom, na katerem prevažajo kolesa, ki so prav tako lahko tarča tatov. "Za prevoz koles z vozili prav tako priporočamo uporabo prtljažnikov, ki imajo možnost dodatnega zaklepanja ali drugo obliko varovanja. Novejše ključavnice, ki so dostopne na trgu, pa ponujajo tudi že drugačne oblike zaščite, kjer ključavnica zazna premike kolesa in to javi uporabniku v aplikacijo na mobilnem telefonu," še dodajajo na Policiji. Vsako leto ukradenih vsaj 3000 koles Tatvine koles so sicer dokaj pogosto kaznivo dejanje, opažajo možje v modrem. Vsako leto je v Sloveniji prijavljenih oziroma pogrešanih okoli 3000 koles. Tatovi pri tem niso izbirčni, saj so med ukradenimi kolesi različne znamke, vrste in vrednosti koles. V zadnjem času zaznavajo porast kraje električnih koles.

Kolo priklenete za okvir kolesa in eno od koles, svetuje Policija. FOTO: Shutterstock icon-expand

Število kaznivih dejanj je sorazmerno z razširjenostjo uporabe koles in je tako največ tatvin v mestnih središčih, predvsem v središču Ljubljane. Policija trdi, da na splošno Domžale, kjer so kolesa v zadnjem času ukradli več krajanom, negativno ne odstopajo od ostalih območij, da pa se delež preiskanih tovrstnih kaznivih dejanj giblje okoli 13 odstotkov. Zgostitev teh kaznivih dejanj je v nekaj odstotkih višja v poletnih mesecih, ko več kolesarjenja omogočajo tudi vremenski pogoji. Policija opaža še, da so kraji tatvin razpršeni, beležijo kraje tako iz zaprtih kot odprtih kolesarnic, hodnikov stanovanjskih stavb in ob izobraževalnih ustanovah, ob tem so v porastu tudi tatvine koles, ki jih imajo turisti nameščena na vozila. Zapišite si specifikacije kolesa: od znamke, modela, barve do lastnih vgraviranih številk ali črk Pri preiskovanju kaznivih dejanj se Policija največkrat sooča s pomanjkljivim opisom ukradenega kolesa. Le okoli 40 odstotkov lastnikov ukradenih koles poda natančne karakteristike, na podlagi katerega je identifikacija lahko nedvoumna. In kaj svetuje Policija? "Priporočamo, da si lastniki koles zapišejo znamko kolesa, tip, model, barvo, znamko in tip posameznih sestavnih delov (pedal, ogrodje, prestave, zavore ...), številko okvirja, dodatno opremo, posebne individualne znake (vgravirane lastne številke, črke ...), poškodbe. Prav tako ne bo odveč tudi fotografija kolesa," več podatkov, kot jih ob prijavi tatvine kolesa posreduje oškodovanec Policiji, večja je možnost, da kolo identificirajo in navsezadnje tudi vrnejo lastniku.

Ukradena kolesa storilci pogosto uporabijo tudi zgolj kot transportno sredstvo in jih nato zavržejo. FOTO: Bobo icon-expand