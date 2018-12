Leto 2018 je bilo drugo najtoplejše leto doslej

Povprečna dnevna temperatura v Ljubljani je v zadnjih 30 dneh znašala dve stopinji in pol Celzija, kar je višje od povprečja med letoma 1981 in 2010, ko je bila izračunana pri dveh stopinjah Celzija. V zadnjih 12 mesecih je bila povprečna dnevna temperatura v prestolnici 12,5 stopinje Celzija, kar je 1,6 stopinje več od dolgoletnega povprečja.

Nadpovprečno topla je bila tudi letošnja jesen, konec julija in v začetku avgusta pa je državo zajel vročinski val. Izjemno topel je bil tudi letošnji april. Posamezni popoldnevi so bili za april nenavadno topli, po nižinah se je nekajkrat ogrelo nad 25 stopinj Celzija, krajevno dan ali dva celo do 30 stopinj Celzija. Podrobnejše poročilo bo Arso pripravil do sredine januarja.

Kakšno vreme bo v prihodnjih dneh?

V prihodnjih dneh nas čaka umirjeno vreme s precej sonca, le po nekaterih nižinah bosta ob jutrih in dopoldnevih vztrajali megla in nizka oblačnost, ki bosta najbolj trdovratni na Primorskem. Zaradi temperaturnega obrata bo v višjih legah za ta čas zelo toplo, saj bodo temperature v sredogorju presegale 5 stopinj Celzija in tudi po najvišjih vrhovih bo kakšna stopinja nad ničlo.

Sobota nam prinaša sončno in po nižinah megleno vreme, v nedeljo pa se bo oblačnost zaradi vpliva oslabljene hladne fronte povečala. V Pomurju bo zapihal okrepljen severni veter in predvsem tu v nedeljo zjutraj in dopoldne ni izključena kakšna kaplja dežja. Večjih temperaturnih sprememb ne bo.

Kakšno pa bo za "staro leto?"