Leto 2019 je bilo v Sloveniji drugo najtoplejše v več kot stoletni zgodovini meritev

Če potegnemo črto pod letom 2019, ugotovimo, da je bilo to tako v gorah kot tudi po nižinah drugo najtoplejše v več kot stoletni zgodovini meteoroloških meritev pri nas. Za spoznanje toplejše od lanskega je bilo le leto 2014, na tretjem mestu pa je leto 2018. Po podatkih Agencije za okolje je v Ljubljani povprečna temperatura zraka v zadnjih 12 mesecih znašala 12,6 stopinje Celzija, kar je 1,7 stopinje Celzija več od dolgoletnega povprečja v obdobju med letoma 1981 in 2010. Čeprav se to morda ne zdi veliko, smo po zaslugi podnebnih sprememb v zadnjih letih vse pogosteje priča t. i. stacionarnim situacijam, ko določeni vremenski vzorci nad nami vztrajajo dalj časa.

Ekstremnega mraza v preteklem letu nismo imeli nikjer po Sloveniji. Po nižinah se je namreč le enkrat ohladilo pod –10 stopinj Celzija, ponekod pa še to ne. To se je zgodilo tudi v Ljubljani, kjer v običajnem letu od sredine prejšnjega stoletja beležimo šest tako mrzlih dni, lani pa so dnevi s temperaturo pod –10 stopinj Celzija povsem izostali. Najnižjo uradno temperaturo v letu 2019 smo sicer že trejega januarja izmerili na Kredarici, kjer je bilo –18,4 stopinje Celzija. Če se omejimo le na naseljene kraje pod 500 metrov nadmorske višine, je bil z –15 stopinjami presenetljivo najbolj hladen Črnomelj, medtem ko je bila v precej višjem Babnem Polju najnižja temperatura le –12,2 stopinje Celzija. To je zelo nenavadno, saj so le redka leta, ko se na našem najbolj znanem mrazišču niti enkrat ni ohladilo pod –20 stopinj Celzija.

Na Primorskem je bilo najbolj vroče 25. julija, ko se je v Biljah pri Novi Gorici ogrelo do 37 stopinj Celzija. To je tudi najvišja izmerjena temperatura v Sloveniji v letu 2019. V večjem delu države smo sicer v treh poletnih mesecih (junij, julij, avgust) našteli od 29 do 36 dni s temperaturo nad 30 stopinj Celzija, kar je precej manj od do zdaj najbolj vročih poletij 2003, 2015 in 2017, ko je bilo takih dni marsikje več kot štirideset.

Na drugi strani smo najvišjo temperaturo v večjem delu države izmerili junija, ko so bili na številnih postajah zabeleženi novi absolutni junijski rekordi. Na Kredarici se je 27. junija ogrelo do 20,8 stopinje Celzija, prejšnja rekordna znamka iz leta 2012 je bila presežena za kar tri stopinje in pol.

Po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije smo lani imeli tri ali štiri vročinske valove, na Primorskem smo jih našteli od pet do sedem, v alpskih dolinah pa le dva. Posebnost lanskega poletja so bile pogoste kratke in ne preveč izrazite ohladitve. Tudi v najbolj vročih poletjih do zdaj smo beležili vsaj nekaj dni, ko se niti popoldanske temperature niso povzpele nad 20 stopinj Celzija, lani pa so take ohladitve povsem izostale, zato se je lansko poletje kljub manjšemu številu vročih dni na stoletni lestvici najtoplejših poletij uvrstilo na visoko drugo mesto. Toplejše od lanskega je bilo le poletje 2003.

Kako je bilo s padavinami in snežno odejo?

V večjem delu države je bilo lansko leto tudi nadpovprečno mokro, so bile pa padavine krajevno in časovno zelo neenakomerno razporejene. V Ljubljani sta bila tako najbolj mokra meseca maj in november, najbolj suha pa marec in junij.