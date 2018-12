Leto 2019 ugodno za novo službo: kateri so najbolj iskani poklici?

Povpraševanje po kadrih je letos na splošno, ne le v deficitarnih poklicih, večje od ponudbe na trgu. Po njihovem je za iskalce kariernih možnosti zdaj pravi čas za aktivno iskanje priložnosti in menjavo službe, saj ne morejo napovedati, kako dolgo bodo ugodne razmere še trajale.

Kot so sporočili iz skupine Adecco, ki je ponudnik rešitev upravljanja s človeškimi viri, je sedaj na trgu dela izbira za službe razmeroma velika, podjetja pa so pripravljena za kompetentne in izkušene kadre plačati več. Iskalcem novih priložnosti svetujejo, naj izkoristijo možnosti, ki jih ponujajo družbeni mediji, ter prednosti osebne komunikacije. Mladim svetujejo proaktivnost.

Kandidati družboslovnih smeri naj se specializirajo

"V letu 2019 bodo med kadri z višjo izobrazbo najbolj iskani strokovnjaki IT, predvsem programerji, strokovnjaki za prodajo in finance, strojni tehniki, vsi tehnični profili, naravoslovni in farmacevtski strokovnjaki. Na poklicni ravni bodo podjetja potrebovala natakarje, kuharje, upravljalce CNC-strojev, ključavničarje, varilce, skladiščnike, viličariste in proizvodne delavce," so izpostavili.