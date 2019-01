To so novosti, ki jih prinaša leto 2019

Tudi večina javnih uslužbencev bo pridobila najmanj en plačni razred, kar pomeni približno štiriodstoten dvig plače, nekaterim se bodo plače izboljšale za dva, tri ali celo štiri plačne razrede. Bodo pa za vse v javnem sektorju veljali višji dodatki za nedeljsko, nočno in praznično delo ter za deljen delovni čas. Poleg jubilejne nagrade za 30 let se uvaja tudi jubilejna nagrada za 40 let v enaki višini, višja bo odpravnina ob upokojitvi.

Po šestih letih je porodniško nadomestilo spet 100-odstotno, in ne več 90. Očetovsko in starševsko nadomestilo bo v letošnjem letu znašalo 100 odstotkov osnove. V novi odločbi je od 1. januarja odločeno o nadomestilu v višini 100 odstotkov osnove brez zgornje omejitve pri materinskem nadomestilu in z zgornjo omejitvijo 2,5-kratnika povprečne plače pri očetovskem in starševskem nadomestilu, medtem ko je bilo do zdaj omejeno na dvakratnik.

Dodatek za veliko družino letos ni več odvisen od materialnega položaja družine in je brez cenzusa. Do njega so upravičene vse družine s tremi ali štirimi oziroma več otroki, a pod pogojem, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji. Do njega je po novem upravičenih približno 4000 družin več. Predvidoma bo izplačilo dodatka za veliko družino za letos v aprilu. Otroške dodatke pa bodo še naprej prejemali tudi tisti, ki so v sedmem ali osmem dohodkovnem razredu.

Do državne štipendije so po novem upravičeni tudi tisti, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 659,30 evra. Do zdaj je cenzus za pridobitev državne štipendije znašal 576,89 evra, zaradi odprave varčevalnih ukrepov in posledično sprostitve celotnega zadnjega dohodkovnega razreda pa so do štipendije upravičeni tudi tisti, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana znaša od 576,90 do 659,30 evra. Državna štipendija v zadnjem dohodkovnem razredu znaša 35 evrov za mladoletne in 70 evrov za polnoletne upravičence. Do nje je tako upravičenih približno 8500 dijakov oziroma študentov več.

V trgovinah nič več brezplačnih plastičnih vrečk

Po novem so na blagajnah trgovin v Sloveniji prepovedane brezplačne plastične nosilne vrečke. Potrošniki na prodajnem mestu vrečko sicer še vedno lahko kupijo, prav tako pa so še naprej na voljo zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo svežih živil, ki niso predpakirana.

Slovenija namreč želi do konca leta 2019 zmanjšati potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk pod 90 takih vrečk na osebo, do konca leta 2025 pa naj bi poraba padla pod 40 vrečk na posameznika. Prvi korak v smeri doseganja tega cilja je prepoved brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk, ne glede na njihovo debelino, na vseh prodajnih mestih blaga in izdelkov.