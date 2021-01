Leto 2020 četrto najbolj sončno in z najmanj snega v zadnjih 31 letih

Leto 2020, od katerega smo se poslovili v preteklem tednu, nas je pogosto razveseljevalo s soncem in visokimi temperaturami. Največje temperaturne odklone smo beležili februarja, ko je bilo v večjem delu države za skoraj pet stopinj topleje od dolgoletnega povprečja. Edina meseca, ki sta bila po nižinah za spoznanje hladnejša od povprečja, sta bila maj in november.

Leto 2020 je bilo sončno, nadpovprečno toplo in s snegom zelo skromno.

Precej več sreče smo imeli s soncem. V večjem delu Slovenije je bilo lansko leto celo četrto najbolj sončno po letu 1950. Največ sončnih ur je bilo na Obali, na Letališču Portorož kar 2666. Na Letališču Maribor je sonce sijalo 2178, v Novem mestu 2165, v Murski Soboti 2134, v Ljubljani 2122, v Celju 2100 in v Šmartnem pri Slovenj Gradcu 2074 ur. Več sonca smo v večjem delu države imeli le še v letih 2000, 2003 in 2017.

Na Letališču Maribor sta bila najbolj sončna meseca april in julij, najbolj siv pa je bil december. Podobno je bilo tudi drugod.

Hujše vročine poleti ni bilo, kljub temu pa se je leto 2020 uvrstilo med najtoplejše od začetka stalnih meteoroloških meritev v Sloveniji leta 1850. Po podatkih Agencije za okolje je bila v Ljubljani povprečna temperatura zraka 12,1 stopinje Celzija, kar je peta najvišja temperatura do zdaj. Toplejša od lanskega so bila le še leta 2014, 2019, 2018 in 2015.

Kakšen je dolgoletni trend?

Meritve po svetu kažejo, da se je povprečna temperatura zraka od konca 19. stoletja do danes na svetovni ravni dvignila za dobro stopinjo Celzija. Medtem uradne meritve v Sloveniji in bližnji okolici kažejo na še bistveno večji porast temperature, ki presega dve stopinji Celzija. Morda se to komu ne zdi veliko, a vsak dvig temperature le za stopinjo pomeni okoli 200 metrov višjo mejo sneženja, s tem pa tudi precej manj možnosti za sneženje po nižinah.