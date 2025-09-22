Svetli način
Slovenija

Leto boja za 24-urno asistenco – kljub zdravniškemu mnenju

Ljubljana, 22. 09. 2025 18.36 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Lara Miklavčič
Komentarji
7

Eno leto neprespanih noči, pritožb in stresa je bilo potrebnih, da je Tanja Krejić, mama sina Marka dosegla, da so mu priznali 24-urno osebno asistenco. Marko ima namreč diagnosticiran avtizem, motnjo pozornosti in hiperaktivnost, motnjo v duševnem razvoju, govorno motnjo in epilepsijo, ki je odporna na zdravila. In tudi zdravniški izvid je pokazal, da potrebuje 24-urno nego. Najprej pa so mu priznali le 50 ur asistence tedensko.

Julija letos smo poročali, da je bil Marko upravičen do zgolj 50 ur osebne asistence na teden. Od tega bi jih 30 porabil že v šoli. 20 ur pa, je bila takrat jasna mama Tanja Krejić, je grozljivo premalo za njenega, sicer polnoletnega, sina. "Ni si sam izbral takega življenja in ni fer, da se ga tretira za manjvrednega zaradi tega, kar je," je takrat dejala. 

Preberi še 'Kako imajo lahko ljudje, ki odločajo o usodi nekoga, takšen odnos?'

Eno leto je potekala kalvarija za pridobitev osebne asistemce. "Pritožila sem se na prvo odločbo, potem tudi drugo, potem sem pa sprožila upravni spor, ker sem smatrala, da moj sin ni bil niti strokovno niti ustrezno obravnavan," razlaga danes. 

Po enem, izredno težkem letu, pravi, se je zadeva zaključila Marku v prid. Danes je upravičen do 168 ur osebne asistence na teden, kar pomeni 24 ur na dan. 

"Toliko se razdajaš otroku, na vseh frontah si, ker te, roko na srce, sistem zelo slabo podpre," še pravi Tanja Krejić, ki je doživela povsem neprimerno obravnavo s strani komisije, ki ocenjuje samostojnost uporabnikov. "Ni prav, da hodimo skozi to, kar hodimo, ker imamo zakonodajo, ki naj bi nam neke stvari omogočala, in tukaj sistem pogrne na celi črti," je jasna.

Marko bo sedaj končno imel 24-urno oporo osebnega asistenta, kar je prej kar 18 let opravljala mama. Življenje bo lažje tudi zanjo, ko bo po skoraj 20 letih končno lahko spet odšla v službo in se posvetila tudi svojim rečem. "Ker se mi zdi, da sem že pozabila, kdo sem, ker se 18 let že dobesedno samo dajem otroku in njegovim potrebam, in se veselim časa, ko bom spet lahko začela spoznavati sebe."

Zato je danes tudi s starši s srcem na shodu, ker dobro ve, po kako težki poti gredo.

osebna asistenca Tanja Krejić Marko avtizem
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
300 let do specialista
22. 09. 2025 19.53
+1
Hvala Bogu! Srečno družina💪💪💪
ODGOVORI
1 0
Misika1967
22. 09. 2025 19.30
+4
Nevem drzava bi morala vse placat,res ni on kriv ampak tudi drzava ni kriva.
ODGOVORI
4 0
jutri_pa_res
22. 09. 2025 19.13
-2
Tega si pa ne predstavljam. Za 168 ur tedensko spremljavo in nego takšnega človeka potrebujemo 5-6 polno zaposlenih pomočnikov (4x40 ur delovnik + eden-dva za čas dopustov in bolniških). Ne razumem, kako lahko neka država nekaj takega plačuje. Imamo vendar institucije, kjer je za tako težko prizadete ljudi prijazno okolje in usposobljeni skrbniki.
ODGOVORI
4 6
slovenc59
22. 09. 2025 19.21
+4
Si boš predstavljal k boš sam to rabil ! Do takrat pa bi bilo boljš da si tih !!!
ODGOVORI
6 2
b75
22. 09. 2025 19.23
+2
Mogoce bi drugace razmisljali, ce bi bil to vas otrok...
ODGOVORI
3 1
300 let do specialista
22. 09. 2025 19.54
+1
Ne filozofiraj, nihče se ne bi kar tako malo izpostavljal in boril, če ne bi bilo res NUJNO.
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
22. 09. 2025 19.58
Jutri...v Avstriji denimi, je taka pomoč samoumevma, vprašaj se raje "v lakšni državi živimo", da mora skrušen starš izgubiti leto živcev in neprespanih noči, da doseže to, kar jim je uspelo.
ODGOVORI
0 0
