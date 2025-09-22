Leto boja za 24-urno asistenco – kljub zdravniškemu mnenju

Julija letos smo poročali, da je bil Marko upravičen do zgolj 50 ur osebne asistence na teden. Od tega bi jih 30 porabil že v šoli. 20 ur pa, je bila takrat jasna mama Tanja Krejić , je grozljivo premalo za njenega, sicer polnoletnega, sina. "Ni si sam izbral takega življenja in ni fer, da se ga tretira za manjvrednega zaradi tega, kar je," je takrat dejala.

Eno leto je potekala kalvarija za pridobitev osebne asistemce. "Pritožila sem se na prvo odločbo, potem tudi drugo, potem sem pa sprožila upravni spor, ker sem smatrala, da moj sin ni bil niti strokovno niti ustrezno obravnavan," razlaga danes.

Po enem, izredno težkem letu, pravi, se je zadeva zaključila Marku v prid. Danes je upravičen do 168 ur osebne asistence na teden, kar pomeni 24 ur na dan.

"Toliko se razdajaš otroku, na vseh frontah si, ker te, roko na srce, sistem zelo slabo podpre," še pravi Tanja Krejić, ki je doživela povsem neprimerno obravnavo s strani komisije, ki ocenjuje samostojnost uporabnikov. "Ni prav, da hodimo skozi to, kar hodimo, ker imamo zakonodajo, ki naj bi nam neke stvari omogočala, in tukaj sistem pogrne na celi črti," je jasna.

Marko bo sedaj končno imel 24-urno oporo osebnega asistenta, kar je prej kar 18 let opravljala mama. Življenje bo lažje tudi zanjo, ko bo po skoraj 20 letih končno lahko spet odšla v službo in se posvetila tudi svojim rečem. "Ker se mi zdi, da sem že pozabila, kdo sem, ker se 18 let že dobesedno samo dajem otroku in njegovim potrebam, in se veselim časa, ko bom spet lahko začela spoznavati sebe."

Zato je danes tudi s starši s srcem na shodu, ker dobro ve, po kako težki poti gredo.