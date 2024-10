Leto dni evidentiranja: se število kršitev povečuje upravičeno?

Delodajalci in delojemalci bodo kmalu zagrizli v še eno kislo jabolko. Gre za natančno beleženje delovnega časa, od minute do minute z malicami in odmori, ki velja že skoraj leto dni. "S tem smo dobili še dodatno in nepotrebno administracijo," vztrajajo obrtniki in podjetniki. Na ministrstvu Luke Mesca pa odgovarjajo s številkami - ugotovili so namreč bistveno več kršitev kot lani. Kaj je vlada obljubljala in kaj je do danes uresničila?