Leto dni od iztirjenja vlaka pri Hrastovljah: 'Upamo, da je bila nesreča zadnje opozorilo'

Če bi se cisterna prevrnila, bi bila ekološka bomba neizbežna. Tako se je začela bitka s časom. Gasilci, železnice in vodovod, vsi so bili na delu in iskali rešitve, da kerozin ne bi pronical do podtalnice. Na koncu se je izšlo.

"Posledic za prebivalstvo ni bilo. Onesnaževalec ne bi prišel niti do vodarne, kaj šele v sistem in potem do pip,"je povedal direktor Rižanskega vodovoda Koper Martin Pregelj. So se pa tako na strani železnic kot vodovoda začele intenzivne dodatne preventivne aktivnosti. Nekatere trajajo še danes.

"Upam si trditi, da smo v tem letu analizirali vodo več kot prej v vseh 84 letih,"je zatrdil Pregelj. Mes pa je dejal, da se vse, "kar se je pred tem delalo enkrat letno, sedaj dela trikrat na leto. Vse, kar se je delalo na pol leta, se mesečno, stvari, ki so se delale mesečno, pa se sedaj dela na nekaj dni".

Vlaki sedaj po trasi normalno vozijo. Ni jih več 100 na dan, številka je padla na približno 80, a le zaradi korona krize. Še vedno pa je to dvakrat več kot pred desetimi leti. In ker bodo tam vlaki še vozili, tudi po izgradnji drugega tira, Rižanski vodovod opozarja na nujnost drugega vodnega vira za obalo."Upamo, da je bila lanska nesreča res zadnje opozorilo," je dejal Pregelj. Pa ne le zato, ker je podvržen ekološkim nevarnostim, pač pa zato, ker v poletnih mesecih ne zadostuje potrebam regije.