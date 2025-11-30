Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Leto dni od tragedije v Magdeburgu: bo varnost poostrena tudi pri nas?

Ljubljana, 30. 11. 2025 19.02 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Rebeka Tomaduz , U.Z.
Komentarji
15

Praznične lučke, vonj dobrot s stojnic in gruča ljudi. Praznično vzdušje na božičnih sejmih je zaživelo po številnih prestolnicah, a s tem se povečuje tudi tveganje za nesreče, opozarja Policija. Skoraj leto dni mineva od tragične smrti šestih ljudi, ko je na enem izmed nemških sejmov voznik z avtomobilom zapeljal v množico. Bo varnost poostrena tudi pri nas?

Po letu dni od tragičnega napada v nemškem Magdeburgu je ta, poleg ostalih sedem tisoč v celotni Nemčiji, s poudarkom na dodatni varnosti zaživel.

"Ne morem povsem izključiti celotnega tveganja. Vendar je po mojem mnenju to preostalo tveganje sprejemljivo. In Policija počne vse, kar je v njeni moči, da bi zagotovila varnost ljudi tudi tukaj," pove Roman Poseck, minister za notranje zadeve, Hessen.

Kaj pa varnost pri nas? Slovenija sicer velja za eno najvarnejših svetovnih držav, a Policija ničesar ne prepušča naključju, pravijo.

"December prinaša številna javna zbiranja, večje množice in živahen utrip mest. Vse to pomeni povečana tveganja. Policija bo zato po vsej državi okrepila svojo prisotnost na prireditvah, v mestnih središčih in na lokacijah, kjer pričakujemo največji obisk," je v sredo napovedal Damjan Petrič, generalni direktor Policije.

Varnost na božičnem sejmu
Varnost na božičnem sejmu FOTO: POP TV

Pa bi se v množico ljudi avtomobil sploh lahko zapeljal na ljubljanskem božičnem sejmu? Kongresni trg varujejo stebri, z Vodnikovega trga ne bo šlo, saj tam stojijo dvižni stebrički. Tudi z Zoisove ceste ne, kot tudi ne s Trubarjeve ali Petkovškovega nabrežja.

Se pa povsod tu vsako leto slišijo poki petard. Prodaja pirotehničnih izdelkov je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, uporaba pa šele po božiču, in sicer od 26. 12. do 1. januarja. Globa za kršitelje pa: od 400 do 1200 evrov ter zaseg izdelkov.

Kršitev ni malo, vsako leto poroča Policija. Lani so ugotovili 120 kršitev, od tega skoraj vse pri mladoletnih. In posledice niso nedolžne – 11 poškodb lani, od tega trije poškodovani otroci in štirje mladoletniki.

božični sejmi varnost množica
Naslednji članek

Podpora vladi v tednu po referendumu nekoliko nižja

Naslednji članek

Prevara v kazinoju: na majici z Miki Miško in Plutonom našli majhno kamero

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
realnost je pač. taka
30. 11. 2025 20.53
ogromno adventov po Evropi nebo več, predrago varovanje,Arabci dosegajo svoj cilj, vse manj bozica
ODGOVORI
0 0
txoxnxy
30. 11. 2025 20.51
+1
Pri nas ni straha na Božične sejme kjer se pečejo čevapi i pleskavice ne bo nikogar .
ODGOVORI
1 0
Samo navijač
30. 11. 2025 20.37
Za taksno nepotrebno nevarnost so krivi izdajalski politiki.
ODGOVORI
0 0
r h
30. 11. 2025 20.24
Ta naša tuja država je pa res varna pred politiki in uvoženimi. Mi delavci se pa res nimamo kaj bunit, saj nam je naša država vedno na naših plečih. Še pes, ki nikoli ne zapusti lastnika gre enkrat scat.
ODGOVORI
0 0
niktalop
30. 11. 2025 20.18
+2
Varnost bo na božično novoletnih sejmih in praznovanjih zagotovljena samo takrat ko v Evropi ne bo nobenega muslimana.
ODGOVORI
3 1
IKOSS
30. 11. 2025 20.12
+2
Razprava o obstoju stebričkov morda nekatere pomirja, s stališča preprečevanja morebitnega množičnega napada pa ima to žal zanemarljiv vpliv.
ODGOVORI
2 0
anabanana
30. 11. 2025 20.07
-1
Slovencu za okreten umor dosmrtna ječa v samici, občasno ga malo dušit in minimalna hrana, ali pa z... za z...🫩
ODGOVORI
0 1
Mikl
30. 11. 2025 20.07
+3
Stroški s podiranjem ograje na meji, stroški z uvozom tujcev v našo prelepo državo .. Zdaj bomo pa še plačevali, da bomo mogoče varni .. DOST JE SVOBODE !!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
4 1
marker1
30. 11. 2025 20.05
+3
Pri nas sploh ni božičnega sejma. Sploh pa ne v glavnih mestih naših pokrajin. So samo praznični dnevi. Beseda Božič je tabu. Kar se tiče besede Božiča, ste ga levi največ izgovarjali v zvezi z božičnico. Božične sejme imajo čez mejo, pa tudi na Hrvaškem.
ODGOVORI
4 1
Kod.
30. 11. 2025 19.55
+0
Zdaj ko imamo Šuštarjev zakon,si ne bo do upali 😁
ODGOVORI
1 1
odpisani zasedli vlado
30. 11. 2025 19.49
+5
Nobena še tako močna varnost ne more preprečiti napadov in posilstev migrantov.V nemčiji lani je bilo na tisoče policistov za varnost a je kljub temu bilo tudi toliko žensk posiljenih zraven policistov.Migranti ženske zagrabijo jih potegnejo v ulico in posilijo kot v tujini tako tudi pri nas.Krivci so pa europski voditelji kateri migrante pustijo uvoziti.Je pa dokazano,da naj bi države na ta račun vlekle dober denar kateri pa konča v žepih vlade in ne državljanih.
ODGOVORI
6 1
jedupančpil
30. 11. 2025 19.58
+1
jah seveda, sej sodeluje tud policija pri tem... padu bo sistem ... še s kamni se bomo obmetaval
ODGOVORI
1 0
Lion90
30. 11. 2025 19.47
+7
Zakaj rabimo policijo, golob pravi da smo varni…
ODGOVORI
8 1
jedupančpil
30. 11. 2025 19.38
+6
kva he treba vlact to k nam...? hrda beseda
ODGOVORI
6 0
periot22
30. 11. 2025 19.28
+14
Zahvalite se skorumpiranim politikom ki migrante sprejemajo v države zdaj pa trpi lasten narod!!!!!!
ODGOVORI
15 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385