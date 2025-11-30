Leto dni od tragedije v Magdeburgu: bo varnost poostrena tudi pri nas?

Po letu dni od tragičnega napada v nemškem Magdeburgu je ta, poleg ostalih sedem tisoč v celotni Nemčiji, s poudarkom na dodatni varnosti zaživel.
"Ne morem povsem izključiti celotnega tveganja. Vendar je po mojem mnenju to preostalo tveganje sprejemljivo. In Policija počne vse, kar je v njeni moči, da bi zagotovila varnost ljudi tudi tukaj," pove Roman Poseck, minister za notranje zadeve, Hessen.
Kaj pa varnost pri nas? Slovenija sicer velja za eno najvarnejših svetovnih držav, a Policija ničesar ne prepušča naključju, pravijo.
"December prinaša številna javna zbiranja, večje množice in živahen utrip mest. Vse to pomeni povečana tveganja. Policija bo zato po vsej državi okrepila svojo prisotnost na prireditvah, v mestnih središčih in na lokacijah, kjer pričakujemo največji obisk," je v sredo napovedal Damjan Petrič, generalni direktor Policije.
Pa bi se v množico ljudi avtomobil sploh lahko zapeljal na ljubljanskem božičnem sejmu? Kongresni trg varujejo stebri, z Vodnikovega trga ne bo šlo, saj tam stojijo dvižni stebrički. Tudi z Zoisove ceste ne, kot tudi ne s Trubarjeve ali Petkovškovega nabrežja.
Se pa povsod tu vsako leto slišijo poki petard. Prodaja pirotehničnih izdelkov je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, uporaba pa šele po božiču, in sicer od 26. 12. do 1. januarja. Globa za kršitelje pa: od 400 do 1200 evrov ter zaseg izdelkov.
Kršitev ni malo, vsako leto poroča Policija. Lani so ugotovili 120 kršitev, od tega skoraj vse pri mladoletnih. In posledice niso nedolžne – 11 poškodb lani, od tega trije poškodovani otroci in štirje mladoletniki.
