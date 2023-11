Leto dni od zmagovalne referendumske nedelje: kaj je narejenega?

Tamara Vonta, poslanka Gibanja Svoboda, na vprašanje, kakšno sporočilo je to volivcem, odgovarja, da je to je sporočilo, da imamo pač predsednika vlade, ki razmišlja. In da imamo predsednika vlade, ki spremlja, kakšna je situacija. In v skladu s tem lahko tudi spremeni način delovanja.

Miselnemu preobratu, rekonstrukciji vlade po nekakšnem švicarskem modelu s sedmimi ministrstvi danes – leto dni po referendumu – niso naklonjeni niti koalicijski zavezniki. Jani Prednik, vodja poslancev SD: "Tisti, ki govorijo, da je težava pri nekem medresorskem usklajevanju ... pomeni zgolj to, da morda ne poznajo procesov, ki se na ministrstvih odvijajo. Tudi če mi združujemo ministrstva ... uradniki ostajajo enaki, vsebina ostaja enaka."

Državljani smo potrdili tudi prenovljeni zakon o dolgotrajni oskrbi. Še vedno ob tem ostaja odpro vprašanje, kdo bo – ob pomanjkanju kadra – ta zakon izvajal. In še zadnji v nizu zakonov? Je politiki – kot je obljubljala – uspelo depolitizirati javno radiotelevizijo? Smo na pragu druge runde boja za neodvisnost javnega servisa, ki se je vnel tudi v luči ukinitve nekaterih kultnih oddaj? Novi svet zavoda danes v iskanju prihrankov zelo podobno na glas razmišlja o ukinitvah. Kot sicer pravi Prednik: "Kljub težavam, s katerimi se srečuje naš javni servis, je bil storjen korak naprej. Seveda pa ima ta javni servis en kup problemov, ki jih bodo morali ali pa jih bomo morali z nekimi skupnimi akcijami rešiti tudi sedaj." Vonta pa dodaja: "Kako bi lahko težave 30 let, ki jih ima RTV, rešili v enem letu? Zelo težko. Oziroma bom tako rekla – nemogoče."

Je pa leto dni predvsem v politiki dovolj, da pridobiš ali zapraviš zaupanje volivcev. Leto dni nazaj je Robert Golob po seriji zmag politične levice v supervolilnem letu prvaku SDS Janezu Janši svetoval: "Dosti te imamo, pejdi v penzijo, ker tja spadaš." Danes bi po javnomnenjskih raziskavah na volitvah slavila SDS, Janez Janša pa je med anketiranci bolj priljubljen od Goloba.

Leto dni po trojnem referendumu smo za komentar ali politično samorefleksijo opravljenega zaprosili tudi preostale parlamentarne stranke, ki pa se na naše vabilo niso odzvale.