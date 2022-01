Leto dni po izselitvi nekdanji uporabniki Roga opozorili na krčenje javnega prostora

Poudarili so, da je "izguba tega skvota posameznicam in posameznikom ter skupinam pomenila izgubo domovanja, prostora za ustvarjanje in delovanje, širše pa izgubo pomembnega stičišča za samoorganiziranje ljudi, razvijanje antiavtoritarne kritične misli in solidarnostne podpore". Avtonomna tovarna Rog je v Ljubljani po njihovih besedah predstavljala "enega zadnjih branikov tiste kulture življenja, ki ni, ne more in tudi noče biti tržno blago".

Zatrdili so, da prostori tovarne Rog ob začetku rušenja niso bili prazni ter Mol ponovno očitali, da je brez sodne odločbe in brez prisotnosti sodnega izvršitelja vdrla v prostore, policiji pa, da je "sodelovala pri nezakonitem izganjanju in rušenju ter brez pravne podlage ovirala posestnikom dostop do njihovih stvari in živali". Molu so tudi očitali izvajanje intenzivne medijske kampanje, v kateri je "PR aparat Mola poskušal prikriti storjeni zločin tako, da je zavajal medije in blatil žrtve županovega nasilja".