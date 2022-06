Leto dni po nesreči Miro Majcen praznuje svoj 'prvi rojstni dan'

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Hčerka vpraša mamo: ''Kako so nastali prvi starši?'' Mama: ''Bog je ustvaril Adama in Evo. Imela sta otroke in tako sta postala starša. Tudi njuni otroci so imeli otroke in postali starši. In tako naprej ...'' Enako vprašanje hčerka postavi tudi očetu, ki ji odgovori: ''Veš, pred milijon leti so se opice počasi razvijale v bitja, kakršna smo mi danes.'' Hčerka se presenečeno obrne proti mami: ''Mami, kako je to mogoče? Ti praviš, da je starše ustvaril Bog, oče pa, da so se razvili iz opic.'' Mama: ''Zelo enostavno, draga hčerka. Jaz sem govorila o svoji familiji, tvoj oče pa o svoji!''