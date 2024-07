Leto dni po poplavah ocenjenih 130 poškodovanih hiš in odposlanih 16 pogodb

Do sedaj je zgolj 130 gospodinjstev, družin v roke prejelo cenitve močno poškodovanih ali porušenih hiš. 130 cenitev, na seznamu pa je 343 objektov, ki niso več primerni za bivanje. In to še vedno ni dokončen seznam. Razlog, da smo še kar pri začetku, pa so stari, neažurirani podatki, ki so bili osnova za mnenja stroke.

Do konca julija, torej čez dober teden dni, naj bi bil seznam dokončen. Država je medtem za četrtino teh hiš že izdala sklepe. Iztekajo se roki za pripombe za desni breg Savinje, v občini Braslovče za 50 hiš. 7. avgusta pa je rok za oddajo pritožb za levi breg Savinje, kjer naj bi selili prebivalce iz 116 objektov. Leto dni kasneje so cenilci ocenili 130 poškodovanih ali podrtih hiš in odposlali zgolj 16 pogodb. Še dva ali tri mesece in bo birokracija pri koncu, napoveduje vodja službe za obnovo Boštjan Šefic. Kaj pa gradnja? "Je zelo odvisno, koliko ljudi od teh se bo odločilo, da bo vzelo odškodnino in gradilo samo, koliko pa bo tistih, ki bodo naklonjeni, da država za njih zgradi. Dokler tega nimamo, težko konkretno načrtujemo," dodaja Šefic.

Vsi oškodovani imajo tri možnosti. Izplačilo odškodnine, nadomestno hišo v občini, v kateri živijo, ali da se preselijo drugam, v drugo občino. Največ se jih bo, pričakujejo pristojni, odločilo za prvo izbiro, torej izplačilo denarja.