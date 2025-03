Leto dni po protestni zapori ceste nekatera dela že v izvajanju

Kot je na današnji novinarski konferenci v Gorenji vasi povedal župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež, je zelo zadovoljen z razvojem dogodkov po lanski petminutni protestni zapori ceste, s katero so opozorili na to, da je vlada že zagotovljena sredstva za rekonstrukcijo nevarnih cestnih odsekov v Poljanski dolini prerazporedila na druge postavke.

Poslanec SDS Žan Mahnič je dejal, da so se za protestno zaporo ceste odločili kot za skrajni izhod v sili. "Z županom tega ne bi naredila, če po odhodu Janševe vlade z rebalansom iz proračuna ne bi bila odvzeta že zagotovljena sredstva za te ceste," je izpostavil Mahnič.

Zadeve niso uspeli rešiti z amandmajem, zapora pa se je glede na nadaljnji potek dogodkov izkazala za uspešno, je ocenil Mahnič. Pri iskanju rešitve so tvorno sodelovali z Direkcijo RS za infrastrukturo ter z ministrstvom za naravne vire in prostor ter našli rešitev za financiranje v programu za odpravo posledic naravne nesreče avgusta 2023.

Ključni projekt je rekonstrukcija 1,5 kilometra dolgega odseka regionalne ceste Škofja Loka-Žiri med Gorenjo vasjo in Hotavljami. Krajani so že dlje časa opozarjali, da gre za izjemno nevaren odsek, ki ga povprečno dnevno prevozi okoli 4500 vozil. Nevarna je hoja po cesti in kolesarjenje, prav tako srečevanje tovornjakov in avtobusov.