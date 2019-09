Prvo leto Šarčeva vlada ocenjuje za uspešno, v drugem bodo 'zagrizli' v reforme

Vlada Marjana Šarca je, kljub nekaterim turbulencam, preživela prvo leto mandata. Iz Šarčevega kabineta so ob tem sporočili, da se prvo leto mandata zaključuje s stabilno in močno podporo javnosti vladni ekipi. Zapisali so, da krepitev zaupanja v delo vladne ekipe ni presenečenje, saj da sledijo "viziji predsednika vlade Marjana Šarca, da je osrednja naloga delo za ljudi".

Kot prednostna področja aktualne vlade so izpostavili zdravstvo, gospodarstvo in obrambno-varnostni sistem. "Izzivov je veliko, a v zgolj letu dni ni mogoče odpraviti vseh preteklih napak in pomanjkljivosti v sistemu ter narediti velikega napredka na vseh področjih naenkrat. Zato gremo korak za korakom, premišljeno uvajamo novosti in ob tem pozorno spremljamo spreminjajoče se razmere v mednarodnem okolju," so sporočili iz vladnega kabineta.

Krajšanje čakalnih dob in razbremenitev regresa

In katere dosežke vlada izpostavlja na področju zdravstva? Kot pravijo, so največ pozornosti namenili čakalnim vrstam. "V pilotnem projektu smo se lotili analize čakalne dobe na področju ortopedije, ki sodi med pet najdaljših čakalnih dob v zdravstvu. Ugotovitve tega projekta bomo uporabili pri oblikovanju nacionalnih ukrepov za reševanje čakalnih dob tako na področju ortopedije kot tudi na ostalih kritičnih področjih: kardiologiji, nevrologiji, revmatologiji in dermatologiji," so zapisali.

Pohvalili so se tudi s sprejetjem rebalansa proračuna za leto 2019, s katerim so postavili proračunski okvir in zagotovoili stabilne javne finance. V pripravi sta tudi predloga proračunov za leti 2020 in 2021. Izpostavili so še razbremenitev regresa, kar vidijo kot prvi korak na področju zmanjšanja stroškov dela in davčne optimizacije. Na trgu dela so uvedli tudi nekatere ukrepe za hitrejšo aktivacijo brezposelnih, na področju socialnih prejemkov so odpravili varčevalne ukrepe.

S čim se vlada hvali na področju gospodarstva?

Na področju gospodarstva je vlada poudarila skrb za izvoznike, ki so gonilo slovenske gospodarske rasti. Pristojni resorji skrbijo, da jih z najrazličnejšimi spodbudami ustrezno podprejo pri njihovem delovanju, prav tako strmimo k odpravljanju administrativnih ovir, pravijo na vladi. Med spodbudami so izpostavili spodbujanje digitalnega preoblikovanja podjetij, ki je eden izmed korakov k boljši konkurenčnosti naših podjetij na mednarodnih trgih. "Gospodarska diplomacija, ki lahko podjetjem pomaga okrepiti položaj na starih trgih ali olajša prodor na nove, je drugi tak gradnik, povezovanje z znanstveno sfero, naložbe v znanost in raziskave, ki smo jim v rebalansu proračuna za leto 2019 po dolgih letih povečali sredstva, pa tretji," so še našteli na vladi.