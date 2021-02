Leto in pol po nesreči kriminalisti ovadili štiri osebe

Koprski kriminalisti so decembra lani zaključili zahtevno preiskavo okoliščin železniške nesreče, ki se je zgodila junija 2019, v bližini železniške postaje Hrastovlje. "Na podlagi zbranih obvestil in pridobljenih materialnih dokazov je bila zoper štiri osebe, odgovorne za nadzorstvo in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru podana kazenska ovadba, in sicer zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja opustitev nadzorstva v javnem prometu in kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja,"so sporočili s PU Koper.

Z opustitvijo svojih dolžnosti in s tem kršitvijo predpisov o varnosti železniškega prometa so osebe namreč dopustile, da je iztiril mednarodni tovorni vlak, zaradi česar se je zgodila železniška nesreča, v kateri je nastala velika materialna škoda, v višini več kot 2,9 milijona evrov. Z nesrečo so bila v nevarnosti tudi življenja in zdravje ljudi, zaradi nesreče pa bi lahko trpela tudi kakovost zemlje in pitne vode.