Leto in pol po poplavah v Komendi: 'Občani nismo nič bolj zaščiteni'

"Občani se pogovarjamo, da si bomo za varnost domov postavili betonske ograje, a tega po zakonu ne smemo storiti. Torej nas ne ščiti ne država, ne smemo se niti sami", so jezni prebivalci Komende. Skoraj leto in pol po uničujočih avgustovskih poplavah so prizadeti kraji še vedno nesanirani. "Mislim, da je končno prišel čas, ko moramo na prvo mesto postaviti varnost človeka," se strinja tudi župan Jurij Kern, občani pa odgovarjajo, da si poleg očiščenih in varnih strug želijo tudi sistem obveščanja ob morebitnih novih poplavah.