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Črna kronika

Leto in pol starega otroka nosila Drava, mimoidoči snemali in opazovali

Maribor , 12. 08. 2026 10.32 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Lent

Iz Maribora poročajo o pretresljivem dogodku. Leto in pol starega otroka je nosila reka Drava. Medtem ko je malček nemočno brcal v reki, pa naj bi nekateri ta prizor spremljali in snemali, namesto da bi pomagali nebogljenemu otroku. Policija preverja, kako je otrok končal v Dravi, starše pa bodo ovadili zaradi zanemarjanja.

Kot opisuje Večer, se je incident zgodil v petek, 7. avgusta, na mariborskem Lentu. Po reki Dravi je prineslo leto in pol starega otroka. Naposled ga je rešil več kot 80-letni Mariborčan. Kot je povedal rešitelj otroka, so nekateri, namesto da bi otroka reševali, dogodek snemali.

Lent
Lent
FOTO: Shutterstock

Njegov rešitelj je znani Mariborčan, krojač, zbiratelj starin in mestni posebnež Igor Irgolič Furgula. Kot je opisal, je v mestnem parku v reki pozno popoldne opazil majhnega otroka. Spominja se, da je bilo ob Dravi veliko ljudi, ki so se zadrževali ob vodi. Najprej mu ni bilo jasno, kaj gleda, potem pa je videl otroka, kako je bil obrnjen na hrbet in je brcal. Kako dolgo je bil v vodi, ne ve, niti kaj se je zgodilo pred tem.

Še zdaj ne more verjeti, da je bilo tam precej ljudi in da nihče ni ukrepal. Opisuje, da je šel v vodo in prijel otroka, a je imel težave z vračanjem na breg, saj na tistem delu reke ni pravega oprijema. Uspelo mu je, da je otroka spravil do roba, potem pa so na pomoč le priskočili ljudje in malčka prevzeli. Otrok je k sreči dihal. Ljudje so šele takrat začeli klicati reševalce in policiste, kot pripoveduje rešitelj, pa je zavladala zmeda. Policija je za Večer dogodek potrdila. Sedmega avgusta ob 18.52 so bili obveščeni, da je bil iz reke Drave rešen majhen otrok, otrok je bil pri zavesti in nepoškodovan, so poudarili. Kljub temu ga je ekipa nujne medicinske pomoči odpeljala na pregled v Univerzitetni klinični center Maribor, so zapisali.

Po neuradnih informacijah Večera naj bi se bil otrok iz bližnjega stanovanjskega objekta izmuznil skozi odprto ograjo in se sam odpravil proti Dravi. Kako je pristal v vodi, še ni pojasnjeno. Policija zdaj preverja, kako je leto in pol star otrok domnevno sam prišel do reke in končal v njej. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.

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