Leto kačjih ugrizov: toliko primerov že dolgo niso imeli

Za gorskimi reševalci sta pestra nedelja in ponedeljek, saj so morali posredovati pri dveh primerih ugriza kače.

Kot je pojasnil načelnik GRS Radovljica Toni Smolej, je 75-letnik v gozdnatem območju želel prijeti vejo, a je ob tem zagrabil kačo.

Ugriznil naj bi ga modras. Reševalci so ga oskrbeli pri koči, nato pa ga je helikopter prepeljal na zdravljenje v Ljubljano. Že naslednji dan pa jih je čakal nov klic.

"Dobili smo obvestilo, da je mlad tuji planinec pritekel v kočo in rekel, da ga je pičila kača, prav tako njegovega kolega. Po tem klicu se nam je zdelo čudno, kako je sploh še hodil," se spominja Smolej.

Planinca sta namreč po ugrizu pot nadaljevala in pomoč poklicala šele približno 45 minut kasneje. Prav zaradi takšnih primerov strokovnjaki opozarjajo, da je po ugrizu najpomembnejše hitro ukrepanje in mirovanje.

"Svetoval bi, da se najprej pokliče nujna medicinska pomoč in se potem miruje," svetuje Griša Planinc iz Kačofona.

V Sloveniji lahko srečamo tri vrste strupenih kač, navadnega in laškega gada ter modrasa, ki je najbolj razširjen. Najdemo ga tako v nižinah kot tudi v visokogorju. Letos je bilo po besedah gorskih reševalcev ugrizov več kot običajno.

"Toliko ugrizov, kot jih je bilo letos, prej recimo deset let nismo imeli. Glede na vreme je tudi aktivnost plazilcev v porastu," pravi Smolej.

Ker se kače ob srečanju praviloma umaknejo same, je pomembno predvsem, da jih ne presenetimo.

"Če imamo s seboj pohodne palice, bodimo glasni. Če bomo glasni, se bodo plazilci sami odmaknili," poudarja.

Podobno tudi Planinc poudarja, da kače človeka ne napadejo brez razloga.

"Kače ne nadlegujemo, branila se bo samo v primeru, če z roko sežemo po glavi. Če smo par deset centimetrov stran od glave, se žival ne bo počutila ogroženo in se bo branila z ugrizom le v primeru, ko jo ogrožamo," razlaga Planinc.

Ob ugrizu je treba spremljati znake zastrupitve. Če se pojavijo bolečina, oteklina ali sprememba barve kože, je klic na številko 112 nujen.

"Treba je vse stvari, ki bi vezale to ugriznjeno mesto, sneti, ker bi se lahko tam kasneje upočasnilo ali celo ustavilo kroženje krvi," dodaja Planinc.

Strokovnjaki odsvetujejo tudi izsesavanje strupa, saj lahko to povzroči dodatne okužbe in še večje poškodbe tkiva.