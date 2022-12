Leto, ko je v Sloveniji divjal požar, kot ga še ni bilo

Letošnje leto se bo v zgodovino Slovenije zapisalo tudi po najhujšem požaru na Krasu doslej. Najprej je zagorelo 15. julija ob cesti Miren-Opatje selo. Iz lokalnega dogodka, ki smo mu priča vsako poletje, se je razširilo tudi čez mejo in v požar, s katerim so se 17 dni borili gasilci z vse države. Na pomoč so prišle tudi tuje sile. A tudi po koncu, ki je razkril celotno opustošenje, bo trajalo še leta, da bo Kras znova zelen. Kateri trenutki so tistim v prvih bojnih linijah najbolj ostali v spominu in kaj smo se vsi skupaj iz te naravne katastrofe naučili?