Leto zaskrbljujočih rekordov: prebili neslavno mejo, pri nas za kar pol stopinje topleje

Leto 2024 je bilo najtoplejše zabeleženo leto. Najverjetneje smo doživeli tudi prvo koledarsko leto, v katerem je bila globalna povprečna temperatura za več kot 1,5 stopinje Celzija višja od tiste v predindustrijskem obdobju , poudarja Uroš Vajgl , državni sekretar, pristojen za okolje in podnebje: "Nismo imeli le enega ali dveh rekordnih let, temveč smo imeli celoten desetletni niz, ki ga spremljajo uničujoče posledice ekstremnega vremena, dvigovanje morske gladine in taljenje ledu. In vse to je posledica rekordnih količin toplogrednih plinov, ki jih v ozračje sproščajo človeške dejavnosti."

"Zavedati se moramo, da je Slovenija kot del južne Evrope del regije, ki je zelo ranljiva za posledice podnebnih sprememb. Je tako imenovana vroča točka podnebnih sprememb, katerih učinki so vedno bolj očitni in v takih okoliščinah ni časa za obotavljanje z ukrepi," je še posvaril.

Po podatkih Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi je bila povprečna temperatura lanskega leta približno 15,1 stopinje Celzija, kar je 1,6 stopinje Celzija nad predindustrijsko dobo. Izpostavil pa je, da je zadnjih deset let deset najtoplejših let v merilnem nizu 175 let podatkov.

Tako lahko trdimo, da je leto 2024 verjetno prvo leto v zgodovini meritev, ki je preseglo 'sloviti' prag 1,5 stopinje Celzija, ki je omenjen v pariškem sporazumu, opozarja Vertačnik. Naraščanje temperature traja že približno pet desetletij in se v zadnjem času še pospešuje, poudarja. In to mejo povprečno 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo bomo po napovedih dosegli že v nekaj letih in s tem bo presežen že prvi prag, ki ga omenja pariški sporazum: "Z današnjim tempom segrevanja pa bomo nekje do leta 2050 že do meje dveh stopinj Celzija in se potem brez izrazitih ukrepov težko vrnili nazaj do 1,5 stopinje." Večina ogrevanja, ki smo ga imeli v zadnjih 150 letih, bo z nami tako še kar nekaj časa, je poudaril.

Kaj pomeni, da smo presegli ta mejnik?

Kot pojasnjuje doc. dr. Žiga Zaplotnik s Fakultete za matematiko in fiziko, je povprečna globalna temperatura resda v posameznim letu prvič presegla raven 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko dobo, vendar pa to ne pomeni, da smo že presegli zastavljeni cilj 1,5 stopinje Celzija, saj se namreč pri tem upošteva 20-letno povprečje globalnih povprečnih temperatur in to se zaenkrat še ni dvignilo za 1,5 stopinje Celzija napram predindustrijski dobi.