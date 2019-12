Leto z vlado Marjana Šarca: dosežki 2019 in prioritete 2020

Slovenija leto 2019 zaključuje v dobrem položaju, ocenjuje premier Marjan Šarec . Kljub negotovim razmeram v mednarodnem prostoru, še vedno beležimo stabilno rast, blizu treh odstotkov, in razvojno dohitevamo države EU. Trendi zaposlenosti so še vedno pozitivni, napredek pa so Sloveniji v letošnjem letu priznale tudi vse tri ključne bonitetne agencije.

Pridobili smo nekaj pomembnih tujih investitorjev, opominja Šarec. Prvi mednarodni center za umetno inteligenco pod okriljem Unesca bo imel sedež v Ljubljani, poskrbeli smo, da je delo pri gradnji 2. tira vendarle steklo in se je z ničelne točke premaknila izgradnja 3. razvojne osi. A na koncu šteje le tisto, kar vsak med nami občuti na lastni koži: od leta 2020 dalje brezplačno učno gradivo za celotno prvo triado osnovne šole. Od 1. januarja 2020 višja minimalna plača in izvzeti dodatki ter višji socialni prejemki. Bistveno nižji DDV za tiskane in elektronske knjige (kar je vsekakor lepa popotnica pravkar sprejeti Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti). Ukrepi za razbremenitev družinskih zdravnikov. "Nekateri pravijo temu "bonbončki", mi v tem vidimo prizadevanja za višjo kakovost življenja v Sloveniji."

"Na kakovost življenja zagotovo vpliva občutek varnosti, ki ji ves čas posvečamo veliko pozornosti, tako na področju upravljanja migracij kot tudi na področju vse bolj aktualne kibernetske varnosti, s katero se celostno ukvarja letos ustanovljena Uprava za informacijsko varnost," še piše Šarec.

Visoko na lestvici prioritet v letu 2020 bo zagotovo tudi ureditev dolgotrajne oskrbe, napoveduje premier. "Kot družba smo predolgo odlašali z urejanjem tega področja, zato je skrajni čas, da se soočimo z razmerami in ukrepamo. Enako velja za ureditev področja komunalnih odpadkov in skrajševanje čakalnih dob ter kadrovskih težav v našem zdravstvu. Gre za izjemno kompleksne problematike, ki jih verjetno ni moč rešiti v času mandata ene vlade. A včasih lahko že drobna sprememba na teh področjih veliko pomeni v življenju posameznika."

Ob tem peljemo naprej tudi gradnjo 2. tira ter 3. razvojne osi, urejanje stanovanjske problematike, pri čemer smo posebej osredotočeni na mlade, pa tudi izvedba množičnega vrednotenja nepremičnin sodi v ta sklop.

Seveda pa ne moremo mimo predsedovanja Svetu EU, ki bo v naslednjih dveh letih bistveno prispevalo k nadaljnjemu uveljavljanju Slovenije v mednarodni skupnosti. Svetu EU smo pred leti sicer že predsedovali, toda izziv ni zato nič manjši in priprave, ki se bodo v letu 2020 le še stopnjevale, nič manj intenzivne. V junij 2021 bomo sicer zakorakali v družbi Portugalske in Nemčije, a vseeno bomo poskrbeli, da bo tisto poletje in jesen po vsej Evropi odmevalo – I feel Slovenia, še pravi Šarec.