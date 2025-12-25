80 metrov simbolike: kako Slovenca oblikujeta božično okrasitev slavne cerkve

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Božična okrasitev bazilike sv. Petra Osebni arhiv Petra Ribiča

Pri krasitvi ene najbolj znanih in pomembnih cerkva na svetu Slovenca sodelujeta že od leta 2011. Pričela sta za veliko noč, od leta 2013 pa krasita tudi za božič.

Dekoracija s sporočilom

80 metrov dekoracije ekipa izdela v rdeče-zeleni barvi s pozlato. "Barve imajo svojo sporočilnost in s svojo simboliko dopolnjujejo liturgijo. Trajno zelenje predstavlja večno življenje, rdeča barva novo življenje, pozlata pa bogastvo. Navadno v dekoracije dodajamo še bele vrtnice, ki predstavljajo čistost, nedolžnost in so simbol Marije," je Ribič podrobneje opisal okrasitev. Za trajno zelenje uporabijo srebrno jelko in klek, pozlato pridobijo iz storžev bora, asparagusa in evkaliptusa. Vsemu temu dodajo še raznoliko cvetje, kot so vrtnice in proteje. Nekaj cvetja prispe že teden prej. Treba ga je spodrezati in ga dati v čisto vodo, pove Ribič. "Za podaljšanje obstojnosti je smiselno uporabiti tudi hranilo. Cvetje se nato hrani v hladilnici," opiše postopek vzdrževanja.

Sabina Šegula in Peter Ribič pri krasitvi sodelujeta že od leta 2011. FOTO: Osebni arhiv Petra Ribiča

'Smo pestra mednarodna ekipa'

Peter Ribič pravi, da gre za posebno čast in privilegij, saj so prazniki v Rimu vedno nekaj posebnega: "Navadno tri dni izdelujemo dekoracije v vrtnariji, nato zadnji dan vse skupaj sestavimo na licu mesta v sami baziliki. Ko se pričnejo božične slovesnosti, oltar zasije v vsej svoji lepoti." Okrasitev zajema celoten oltarni del, stranske dele ter Berninijeve stebre, ki se dvigajo nad sam oltar. Dekoracije izdelujejo tri dni. "Smo pestra ekipa, kjer poleg vatikanskih vrtnarjev sodelujemo še trije iz Slovenije, kolega z Malte, Španije, Nizozemske in Kitajske. Povsem mednarodna ekipa torej," pravi Ribič.

