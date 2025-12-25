Naslovnica
80 metrov simbolike: kako Slovenca oblikujeta božično okrasitev slavne cerkve

Vatikan, 25. 12. 2025 18.01 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
Neža Mlakar
Božična okrasitev bazilike sv. Petra

Sabina Šegula in Peter Ribič že vrsto let skrbita za božično okrasitev bazilike svetega Petra v Vatikanu, kjer ustvarjata posebno praznično vzdušje z bogato simboliko. Preverili smo, kakšne detajle in cvetlične motive pripravljata za letošnji božič.

Pri krasitvi ene najbolj znanih in pomembnih cerkva na svetu Slovenca sodelujeta že od leta 2011. Pričela sta za veliko noč, od leta 2013 pa krasita tudi za božič.

Dekoracija s sporočilom

80 metrov dekoracije ekipa izdela v rdeče-zeleni barvi s pozlato. "Barve imajo svojo sporočilnost in s svojo simboliko dopolnjujejo liturgijo. Trajno zelenje predstavlja večno življenje, rdeča barva novo življenje, pozlata pa bogastvo. Navadno v dekoracije dodajamo še bele vrtnice, ki predstavljajo čistost, nedolžnost in so simbol Marije," je Ribič podrobneje opisal okrasitev.

Za trajno zelenje uporabijo srebrno jelko in klek, pozlato pridobijo iz storžev bora, asparagusa in evkaliptusa. Vsemu temu dodajo še raznoliko cvetje, kot so vrtnice in proteje. Nekaj cvetja prispe že teden prej. Treba ga je spodrezati in ga dati v čisto vodo, pove Ribič. "Za podaljšanje obstojnosti je smiselno uporabiti tudi hranilo. Cvetje se nato hrani v hladilnici," opiše postopek vzdrževanja.

Sabina Šegula in Peter Ribič pri krasitvi sodelujeta že od leta 2011.
Sabina Šegula in Peter Ribič pri krasitvi sodelujeta že od leta 2011.
FOTO: Osebni arhiv Petra Ribiča

'Smo pestra mednarodna ekipa'

Peter Ribič pravi, da gre za posebno čast in privilegij, saj so prazniki v Rimu vedno nekaj posebnega: "Navadno tri dni izdelujemo dekoracije v vrtnariji, nato zadnji dan vse skupaj sestavimo na licu mesta v sami baziliki. Ko se pričnejo božične slovesnosti, oltar zasije v vsej svoji lepoti." Okrasitev zajema celoten oltarni del, stranske dele ter Berninijeve stebre, ki se dvigajo nad sam oltar.

Dekoracije izdelujejo tri dni. "Smo pestra ekipa, kjer poleg vatikanskih vrtnarjev sodelujemo še trije iz Slovenije, kolega z Malte, Španije, Nizozemske in Kitajske. Povsem mednarodna ekipa torej," pravi Ribič.

V božičnem času navadno izdelajo tudi dekoracijo za osrednjo ložo oz. balkon bazilike, od koder papež tradicionalno podeli blagoslov mestu in svetu (Urbi et Orbi) na božični dan. "V velikonočnem času to dekoracijo izdela skupina nizozemskih vrtnarjev, ki postavlja dekoracijo na trgu sv. Petra. Gre zagotovo za jagodni izbor v cvetličarstvu, saj se balkon okrasi le dvakrat letno," je še povedal Ribič.

vatikan okrasitev slovenca Sabina Šegula Peter Ribič

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MI 6
25. 12. 2025 19.27
Ne papež ni voščil v slovensčini,ker ve da so komunisti na vladi
Odgovori
-1
1 2
Nace Štremljasti
25. 12. 2025 19.23
pa kdo to plača
Odgovori
+2
2 0
enapi
25. 12. 2025 19.33
Tisti ki ne plačujejo davkov.
Odgovori
0 0
periot22
25. 12. 2025 19.16
Lepo
Odgovori
+2
2 0
loso
25. 12. 2025 19.10
…, za zahvalo je papa voščil v slovenščini…
Odgovori
+2
3 1
Racional-ec
25. 12. 2025 18.57
Čak mal, a ni tko da se ti vodilni z vatikana cel cas sklicujejo na skromnost 😂😂
Odgovori
+3
3 0
SloButale
25. 12. 2025 18.49
Dooolgočasno... eno in isto... razen da sta se ona2 postarala... to je razlika...
Odgovori
-1
1 2
Anion6anion
25. 12. 2025 18.42
Kako? Dolgočasno. Vsako leto ista zgodba. Naj si pogledata okrasitev novoletnega koncerta na Dunaju
Odgovori
-1
1 2
SAME KLOBASE
25. 12. 2025 18.39
Božič je lep je tradicionalen za nas krščane.... Vendar Vatikan je Mafija in davkoplačevalski oaza
Odgovori
+6
6 0
Nightingale
25. 12. 2025 18.38
Preserancija par excellence...
Odgovori
+6
7 1
