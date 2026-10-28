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Letos investiraj vase in prihrani do 360 €

Ljubljana, 28. 10. 2026 13.59 pred 3 urami 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
ŠUS Eurofitness

Vsako leto brez pomisleka sklenemo zavarovanje za svoj avtomobil, ko gre za naložbo v lastno zdravje in dobro počutje, pa pogosto iščemo izgovore. A če želimo, da nam telo dobro služi še dolga leta, moramo zanj tudi skrbeti. Zato je čas, da med vsemi vsakodnevnimi obveznostmi na prvo mesto končno postavimo tudi sebe.

V 90 dneh postavi temelje novi, zdravi rutini

Služba, sestanki, družina in druge obveznosti. Dan je poln, še preden se dobro začne, zvečer pa pogosto zmanjka energije prav za stvari, ki jih radi počnemo ali za katere vemo, da nam koristijo. Tudi za gibanje, ki ga vedno znova prestavljamo na jutri.

A prav v tem je paradoks: ko smo utrujeni, pod stresom in brez energije, se najprej odpovemo ravno tistemu, kar bi nam lahko pomagalo, da bi se počutili bolje. Redna telesna aktivnost namreč poleg krepitve mišic in izboljševanja kondicije dokazano prispeva tudi h kakovostnejšemu spancu, boljšemu duševnemu počutju in učinkovitejšemu obvladovanju stresa. Zato gibanje ne bi smelo biti še ena obveznost na našem seznamu, temveč čas, ki ga namenimo sebi, da bomo lažje kos vsakodnevnim izzivom.

Za spremembo navad ne potrebujemo velikih odrekanj ali korenitih sprememb, temveč predvsem odločitev za prvi korak, spodbudno okolje in nekaj vztrajnosti. Raziskave kažejo, da se nove navade oblikujejo postopoma, običajno v dveh do petih mesecih, pri čemer so ključni ponavljanje, doslednost in jasen cilj. Prvih 90 dni je zato odlična priložnost, da začetno motivacijo spremenimo v rutino, ki postane del našega vsakdana.

ŠUS Eurofitness – kjer gibanje postane navada

V ŠUS Eurofitnessu v ljubljanski Šiški so zato pripravili posebno ponudbo ŠUS START, namenjeno vsem, ki želijo več gibanja in boljše počutje vključiti v svoj vsakdan. Ne le za nekaj tednov, ampak dolgoročno. Kajti najboljša vadba ni tista, na katero prideš enkrat, temveč tista, h kateri se rad vračaš.

In ker je začetek pogosto najtežji, ti v ŠUS-u pomagajo pri prvih korakih. Ob vpisu lahko izbereš uvodni posvet z osebnim trenerjem in meritev telesne sestave InBody ali 30-minutno športno masažo. Po treh mesecih pa te čakata še dodaten posvet s trenerjem in individualni načrt treninga, prilagojen tvojim ciljem in napredku.

Tako ne dobiš le dostopa do vadbe, temveč tudi strokovno podporo, ki ti pomaga, da začetna motivacija preraste v dolgoročno navado.

Vse za gibanje in sprostitev na enem mestu

Ko je tvoj urnik poln, je pomembno, da se vadba prilagodi tebi, ne obratno. V ŠUS Eurofitnessu imaš zato na enem mestu vse, kar potrebuješ za aktivno življenje: sodoben fitnes, več kot 250 ur vodenih vadb mesečno, 20-metrski bazen ter SPA center s savnami in masažnim bazenom.

Bi danes po službi najraje sprostil napetost z intenzivnim treningom? Jutri bi ti bolj ustrezala joga ali pilates? Ob koncu tedna pa nekaj dolžin v bazenu in sprostitev v savni? Vse to te čaka na enem mestu in v okviru ene vadnine.

Izbiraš lahko med različnimi oblikami vadbe, intenzivnostmi in termini. Športni center je na Vodnikovi 155, med tednom odprt od 6. do 22. ure, ob koncih tedna pa od 9. do 21. ure, zato lahko čas za gibanje najdeš tudi ob zahtevnem delovniku.

Boljša kondicija in do 360 evrov prihranka na leto

Naložba vase je ena najboljših odločitev, ki jih lahko sprejmeš. Še bolje pa je, če je prijazna tudi do tvoje denarnice. Z izbiro 12-mesečne vezave v ŠUS Eurofitnessu lahko pri mesečni vadnini v enem letu prihraniš do 360 evrov.

Paket ŠUS START ti ob vpisu poleg ugodnejše vadnine prinaša še dodatne ugodnosti:

- 50 % popusta na letno članarino.

- START BONUS v vrednosti 45 €: uvodni posvet z osebnim trenerjem in meritev telesne sestave InBody ali 30-minutno športno masažo.

- BONUS 90 PLUS v vrednosti 99 €: posvet s trenerjem in individualni načrt treninga po treh mesecih.

- Brezplačen otroški Živ-žav na bazenu vsak konec tedna med 10. in 11. uro.

- Brezplačno udeležbo na vseh dogodkih ŠUS in en brezplačen obisk za prijatelja.

To pomeni več kot le ugodnejšo vadnino. Pomeni dostop do raznolike ponudbe, strokovne podpore in dodatnih ugodnosti, ki ti pomagajo, da pri vadbi tudi vztrajaš.

Začni danes, odloči se čez tri mesece

Te skrbi, da bo začetna motivacija po nekaj tednih izginila in bo članarina postala le še en neizkoriščen mesečni strošek? Pri ŠUS START so pomislili tudi na to.

Če v prvih treh mesecih ugotoviš, da ŠUS Eurofitness ni zate, lahko 12-mesečno vezavo prekineš brez dodatnih stroškov.

Tako imaš 90 dni, da preizkusiš različne vadbe, spoznaš trenerje in ugotoviš, kaj ti najbolj ustreza. Brez pritiska, da moraš že na začetku vedeti, kako bo videti tvoja vadbena rutina čez eno leto.

Ne čakaj, da boš imel več časa – vzemi si ga zase že danes.

Posebna ponudba ŠUS START velja za nove člane ob sklenitvi 12-mesečne vezave.

Preveri akcijsko ponudbo ŠUS START in naredi prvi korak do boljšega počutja.

 

Naročnik oglasne vsebine je ŠUS - EVROFITNES d.o.o.

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