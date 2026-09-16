Letos je zadnja priložnost: ob študiju na Academii lahko pridobite do 2.755 evrov povračila šolnine

Spremembe na trgu dela so vse hitrejše. Umetna inteligenca, digitalizacija, pomanjkanje tehničnega kadra in nove zahteve delodajalcev pomenijo, da se v izobraževanje vse pogosteje vračajo tudi ljudje, ki imajo za seboj že več let delovnih izkušenj. Za zaposlene vprašanje zato pogosto ni več, ali se dodatno izobraževati, temveč kako študij uskladiti s službo, družino in drugimi obveznostmi ter izbrati program, ki bo imel konkretno vrednost tudi na trgu dela. Na Academii je študij zasnovan prav s poslanstvom povezovanja študija z realnim delovnim okoljem. Programi so praktično usmerjeni, predavatelji prihajajo neposredno iz gospodarstva, študij pa je mogoče prilagoditi tudi zaposlenim.

Svečana podelitev diplom Višje strokovne šole Academia FOTO: Arhiv naročnika

Do 2.755 evrov povračila šolnine – generacija 2026/2027 je zadnja

Za zaposlene in druge odrasle je letos še posebej pomembna možnost, ki jo ponuja razpis Pridobitev izobrazbe 2024–2029 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Upravičenci lahko po uspešno zaključenem izobraževanju pridobijo do 2.755 evrov povračila stroškov izobraževanja. Ključno pa je, da mora biti izobraževanje zaključeno in šolnina poravnana najpozneje do 30. novembra 2028. Prav zato je generacija, ki se v višješolski študij vpisuje v študijskem letu 2026/2027, zadnja generacija, ki lahko ob pravočasnem zaključku dvoletnega študija še izkoristi to možnost. Za nekoga, ki že dlje časa razmišlja o študiju, je lahko prav letošnji vpis trenutek, ko se odločitev finančno najbolj izplača.

Študij ob delu – brez prekinitve kariere

Na Academii je višješolski študij mogoče organizirati tako, da ga je lažje usklajevati z delovnimi in družinskimi obveznostmi. Poleg študija v Mariboru je omogočeno tudi opravljanje študija od doma. To je posebej pomembno za študente iz drugih slovenskih krajev ter za tiste, ki imajo službo z večizmenskim delovnim časom. Hkrati zaposleni v študij ne prihajajo brez znanja. Njihove izkušnje iz gospodarstva predstavljajo pomembno prednost, saj lahko nova strokovna znanja neposredno povezujejo z izzivi svojega delovnega mesta. Za marsikoga tako študij ni začetek kariere, temveč naslednja stopnja že obstoječe kariere.

Strokovna ekskurzija v podjetje Rimac Automobile FOTO: Arhiv naročnika

40 odstotkov študija predstavlja praksa v podejtu

Pomembna značilnost višješolskega strokovnega izobraževanja je izrazita praktična usmerjenost. Študenti Academie v dveh letih opravijo 800 ur praktičnega izobraževanja, kar predstavlja približno 40 odstotkov študija. Za mlajše študente je to priložnost za prvi resni stik z delodajalci, pri zaposlenih pa se lahko študij bistveno bolj neposredno povezuje z njihovim obstoječim delovnim okoljem in strokovnim področjem ali pa se v primeru več let delovnih izkušenj tudi priznava. Predavatelji prihajajo iz podjetij in industrije, zato se študenti ne srečujejo le s teorijo, temveč tudi s konkretnimi poslovnimi, tehničnimi in ustvarjalnimi izzivi.

Od napredovanja do popolne spremembe kariere

Razlogi, zaradi katerih se zaposleni vračajo v izobraževanje, so zelo različni. Nekateri želijo pridobiti formalno višješolsko izobrazbo za napredovanje na sedanjem delovnem mestu. Drugi želijo nadgraditi znanja s področja, na katerem že delajo. Tretji pa se odločijo za popolno karierno spremembo in vstop na področja, kjer je povpraševanje po kadrih večje. Academia zato ponuja programe z različnih področij gospodarstva.

Bodoči inženirji gradbeništva v karavanškem predoru FOTO: Arhiv naročnika

Poslovanje, marketing, kadri in finance

Računalništvo, umetna inteligenca in kibernetska varnost

Digitalne kompetence danes niso več omejene samo na tehnološka podjetja. Potrebujejo jih banke, proizvodnja, trgovina, logistika, javni sektor in praktično vse druge panoge. Na Academii so na voljo moduli: - Programsko inženirstvo - Sistemsko inženirstvo - Kibernetska varnost - Podatkovna znanost - Razvoj aplikacij - Umetna inteligenca Program je primeren tako za tiste, ki že delajo v IT, kot za posameznike, ki želijo svojo kariero preusmeriti na področje digitalnih tehnologij.

Inženirski programi za strokovnjake iz gospodarstva

Zaposleni v tehničnih in industrijskih okoljih lahko izbirajo med programi: - Gradbeništvo - Strojništvo - Varovanje Študij omogoča nadgradnjo praktičnih delovnih izkušenj s formalno strokovno izobrazbo ter odpira možnosti za prevzem zahtevnejših nalog in nadaljnji karierni razvoj.

Kreativna kariera tudi za tiste, ki želijo spremembo

Program Medijska produkcija je zanimiv tudi za zaposlene, ki želijo svojo ustvarjalnost razviti v novo poklicno pot ali pridobiti kompetence za delo v kreativnih industrijah. Izbirati je mogoče med področji: - 3D animacija - Avdio produkcija - Fotografija - Grafično oblikovanje - Video produkcija Študenti skozi študij razvijajo tudi lasten portfolio in delajo na konkretnih projektih.

Bodoči grafični oblikovalci na obisku tiskarne FOTO: Arhiv naročnika

Dve leti študija in možnost dveh diplom

Posebnost Academie je možnost pridobitve slovenske višješolske diplome in britanske BTEC Higher National Diploma pri programih, kjer je dvojna diploma na voljo. Za zaposlene, ki delajo v mednarodnih podjetjih ali razmišljajo o nadaljevanju izobraževanja in kariere v tujini, predstavlja mednarodno primerljiva kvalifikacija dodatno prednost. Študijsko okolje je izrazito mednarodno – na Academii študirajo študenti iz številnih držav, šola pa študentom ponuja številne Erasmus+ priložnosti in mednarodne izmenjave.

Ne odlašajte še eno leto

Za nekoga, ki že več let razmišlja: Enkrat bi moral opraviti študij, je leto 2026 lahko pomembna prelomnica. Ne samo zaradi hitrih sprememb na trgu dela, temveč tudi zato, ker je generacija 2026/2027 zadnja, ki lahko ob izpolnjevanju pogojev in pravočasnem zaključku študija še pridobi do 2.755 evrov povračila šolnine. Odločitev za študij zato ni nujno odločitev, da svojo sedanjo kariero postavite na stran. Lahko je odločitev, da jo v naslednjih dveh letih nadgradite. Več informacij o študijskih programih, načinu študija, financiranju in vpisu je na voljo na www.academia.si.

Vpisi na še prosta mesta še potekajo