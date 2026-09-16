Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Letos je zadnja priložnost: ob študiju na Academii lahko pridobite do 2.755 evrov povračila šolnine

Ljubljana, 16. 09. 2026 10.52 pred 1 uro 5 min branja 0

Avtor:
P.R.
pr članek

Razmišljate o napredovanju, menjavi kariere ali pridobitvi formalne izobrazbe ob delu? Za vse, ki se v študij vključujejo v študijskem letu 2026/2027, je odločitev letos še posebej pomembna. Gre namreč za zadnjo generacijo, ki bo ob pravočasnem zaključku študija lahko izkoristila možnost povračila do 2.755 evrov stroškov izobraževanja.

Spremembe na trgu dela so vse hitrejše. Umetna inteligenca, digitalizacija, pomanjkanje tehničnega kadra in nove zahteve delodajalcev pomenijo, da se v izobraževanje vse pogosteje vračajo tudi ljudje, ki imajo za seboj že več let delovnih izkušenj.

Za zaposlene vprašanje zato pogosto ni več, ali se dodatno izobraževati, temveč kako študij uskladiti s službo, družino in drugimi obveznostmi ter izbrati program, ki bo imel konkretno vrednost tudi na trgu dela.

Na Academii je študij zasnovan prav s poslanstvom povezovanja študija z realnim delovnim okoljem. Programi so praktično usmerjeni, predavatelji prihajajo neposredno iz gospodarstva, študij pa je mogoče prilagoditi tudi zaposlenim.

Svečana podelitev diplom Višje strokovne šole Academia
Svečana podelitev diplom Višje strokovne šole Academia
FOTO: Arhiv naročnika

Do 2.755 evrov povračila šolnine – generacija 2026/2027 je zadnja

Za zaposlene in druge odrasle je letos še posebej pomembna možnost, ki jo ponuja razpis Pridobitev izobrazbe 2024–2029 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Upravičenci lahko po uspešno zaključenem izobraževanju pridobijo do 2.755 evrov povračila stroškov izobraževanja.

Ključno pa je, da mora biti izobraževanje zaključeno in šolnina poravnana najpozneje do 30. novembra 2028. Prav zato je generacija, ki se v višješolski študij vpisuje v študijskem letu 2026/2027, zadnja generacija, ki lahko ob pravočasnem zaključku dvoletnega študija še izkoristi to možnost.

Za nekoga, ki že dlje časa razmišlja o študiju, je lahko prav letošnji vpis trenutek, ko se odločitev finančno najbolj izplača.

Študij ob delu – brez prekinitve kariere

Na Academii je višješolski študij mogoče organizirati tako, da ga je lažje usklajevati z delovnimi in družinskimi obveznostmi. Poleg študija v Mariboru je omogočeno tudi opravljanje študija od doma.

To je posebej pomembno za študente iz drugih slovenskih krajev ter za tiste, ki imajo službo z večizmenskim delovnim časom.

Hkrati zaposleni v študij ne prihajajo brez znanja. Njihove izkušnje iz gospodarstva predstavljajo pomembno prednost, saj lahko nova strokovna znanja neposredno povezujejo z izzivi svojega delovnega mesta.

Za marsikoga tako študij ni začetek kariere, temveč naslednja stopnja že obstoječe kariere.

Strokovna ekskurzija v podjetje Rimac Automobile
Strokovna ekskurzija v podjetje Rimac Automobile
FOTO: Arhiv naročnika

40 odstotkov študija predstavlja praksa v podejtu

Pomembna značilnost višješolskega strokovnega izobraževanja je izrazita praktična usmerjenost.

Študenti Academie v dveh letih opravijo 800 ur praktičnega izobraževanja, kar predstavlja približno 40 odstotkov študija.

Za mlajše študente je to priložnost za prvi resni stik z delodajalci, pri zaposlenih pa se lahko študij bistveno bolj neposredno povezuje z njihovim obstoječim delovnim okoljem in strokovnim področjem ali pa se v primeru več let delovnih izkušenj tudi priznava.

Predavatelji prihajajo iz podjetij in industrije, zato se študenti ne srečujejo le s teorijo, temveč tudi s konkretnimi poslovnimi, tehničnimi in ustvarjalnimi izzivi.

Od napredovanja do popolne spremembe kariere

Razlogi, zaradi katerih se zaposleni vračajo v izobraževanje, so zelo različni.

Nekateri želijo pridobiti formalno višješolsko izobrazbo za napredovanje na sedanjem delovnem mestu. Drugi želijo nadgraditi znanja s področja, na katerem že delajo. Tretji pa se odločijo za popolno karierno spremembo in vstop na področja, kjer je povpraševanje po kadrih večje.

Academia zato ponuja programe z različnih področij gospodarstva.

Bodoči inženirji gradbeništva v karavanškem predoru
Bodoči inženirji gradbeništva v karavanškem predoru
FOTO: Arhiv naročnika

Poslovanje, marketing, kadri in finance

Program Ekonomist je primeren za zaposlene na področjih prodaje, marketinga, računovodstva, turizma, administracije in upravljanja ljudi ter za podjetnike.

Na voljo so moduli:

-  Digitalni marketing (HND) in Komercialist (VSŠ)

- Komercialist

- Kadrovski menedžment (HND) in Komercialist (VSŠ)

-  Računovodja

- Turizem

Za nekoga, ki že dela v podjetju, lahko pridobljeno znanje pomeni pot proti zahtevnejšim strokovnim, vodstvenim ali poslovnim nalogam.

Računalništvo, umetna inteligenca in kibernetska varnost

Digitalne kompetence danes niso več omejene samo na tehnološka podjetja. Potrebujejo jih banke, proizvodnja, trgovina, logistika, javni sektor in praktično vse druge panoge.

Na Academii so na voljo moduli:

- Programsko inženirstvo

- Sistemsko inženirstvo

- Kibernetska varnost

- Podatkovna znanost

- Razvoj aplikacij

- Umetna inteligenca

Program je primeren tako za tiste, ki že delajo v IT, kot za posameznike, ki želijo svojo kariero preusmeriti na področje digitalnih tehnologij.

Inženirski programi za strokovnjake iz gospodarstva

Zaposleni v tehničnih in industrijskih okoljih lahko izbirajo med programi:

- Gradbeništvo

- Strojništvo

- Varovanje

Študij omogoča nadgradnjo praktičnih delovnih izkušenj s formalno strokovno izobrazbo ter odpira možnosti za prevzem zahtevnejših nalog in nadaljnji karierni razvoj.

Kreativna kariera tudi za tiste, ki želijo spremembo

Program Medijska produkcija je zanimiv tudi za zaposlene, ki želijo svojo ustvarjalnost razviti v novo poklicno pot ali pridobiti kompetence za delo v kreativnih industrijah.

Izbirati je mogoče med področji:

- 3D animacija

- Avdio produkcija

- Fotografija

- Grafično oblikovanje

- Video produkcija

Študenti skozi študij razvijajo tudi lasten portfolio in delajo na konkretnih projektih.

Bodoči grafični oblikovalci na obisku tiskarne
Bodoči grafični oblikovalci na obisku tiskarne
FOTO: Arhiv naročnika

Dve leti študija in možnost dveh diplom

Posebnost Academie je možnost pridobitve slovenske višješolske diplome in britanske BTEC Higher National Diploma pri programih, kjer je dvojna diploma na voljo.

Za zaposlene, ki delajo v mednarodnih podjetjih ali razmišljajo o nadaljevanju izobraževanja in kariere v tujini, predstavlja mednarodno primerljiva kvalifikacija dodatno prednost.

Študijsko okolje je izrazito mednarodno – na Academii študirajo študenti iz številnih držav, šola pa študentom ponuja številne Erasmus+ priložnosti in mednarodne izmenjave.

Ne odlašajte še eno leto

Za nekoga, ki že več let razmišlja: Enkrat bi moral opraviti študij, je leto 2026 lahko pomembna prelomnica.

Ne samo zaradi hitrih sprememb na trgu dela, temveč tudi zato, ker je generacija 2026/2027 zadnja, ki lahko ob izpolnjevanju pogojev in pravočasnem zaključku študija še pridobi do 2.755 evrov povračila šolnine.

Odločitev za študij zato ni nujno odločitev, da svojo sedanjo kariero postavite na stran. Lahko je odločitev, da jo v naslednjih dveh letih nadgradite.

Več informacij o študijskih programih, načinu študija, financiranju in vpisu je na voljo na www.academia.si.

Vpisi na še prosta mesta še potekajo

Na Academii še potekajo vpisi na prosta mesta za študijsko leto 2026/2027. Kandidati, ki se za študij še niso odločili ali so zamudili predhodne prijavne roke, se lahko še vedno vpišejo v programe, kjer so mesta na voljo.

Če že nekaj časa razmišljate o napredovanju, pridobitvi formalne izobrazbe ali spremembi kariere, zato ni smiselno odlašati še eno leto.

Preverite še prosta mesta in informacije o vpisu za študijsko leto 2026/2027


Naročnik oglasa: Academia, višja strokovna šola.

Academia Študij Izobraževanje Povračilo šolnine Vpis Prosta mesta Višja šola

Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

Cenejša nova in rabljena vozila iz tujine: kako do ugodnega avtomobila brez skritih presenečenj

24ur.com Academia uvaja nov model financiranja študija za mlade – plačilo šolnine po zaposlitvi
24ur.com Raziskava Mediana: DOBA Fakulteta ostaja prva izbira za zaposlene v Sloveniji
Bibaleze.si Kaj prinaša šolsko leto 2025/2026? Velike spremembe v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah
24ur.com Vloge za subvencionirano bivanje študentov za študijsko leto 2026/2027 so že odprte
24ur.com Napaka pri oddaji naročila: bo univerza ob 50 evropskih milijonov?
Cekin.si Pokojnina 2023: kakšne so napovedi?
Cekin.si S temi naložbami boste zaslužili kar največ v letu 2024
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
bibaleze
Portal
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Druga drugi dojita otroka: "Ko dojenček joka, ga pač nahraniš"
Druga drugi dojita otroka: "Ko dojenček joka, ga pač nahraniš"
Mama se je norčevala iz njegovih sanj, danes pa je filmska legenda
Mama se je norčevala iz njegovih sanj, danes pa je filmska legenda
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po devetih letih zakona
Dnevni horoskop: Ribe čaka vznemirjenje, raki bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Ribe čaka vznemirjenje, raki bodo občutljivi
Ljubezenski trikotnik na vidiku? Prihod vroče Slovenke je vse obrnil na glavo
Ljubezenski trikotnik na vidiku? Prihod vroče Slovenke je vse obrnil na glavo
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
vizita
Portal
Ta vsakodnevni opravek je lahko presenetljivo dobra vadba za ljudi, ki večino dneva sedijo
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
cekin
Portal
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Zlato ali 10.000 evrov na računu? Razlika čez 20 let vas lahko preseneti
Zlato ali 10.000 evrov na računu? Razlika čez 20 let vas lahko preseneti
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
moskisvet
Portal
Po devetih letih je konec ...
Ta Slovenka bo dvignila temperaturo
Ta Slovenka bo dvignila temperaturo
Želela je največje prsi na svetu, telo pa je plačalo ceno
Želela je največje prsi na svetu, telo pa je plačalo ceno
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
dominvrt
Portal
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Kaj v domu zdrži desetletja in kaj menjamo najpogosteje?
Kaj v domu zdrži desetletja in kaj menjamo najpogosteje?
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Vnukinja uredila dom babici, ki ni želela zapustiti domačega okolja
Vnukinja uredila dom babici, ki ni želela zapustiti domačega okolja
okusno
Portal
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
Pozabite na težka jesenska kosila: 7 idej za nekoliko lažji obrok
Pozabite na težka jesenska kosila: 7 idej za nekoliko lažji obrok
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tomb Raider
Tomb Raider
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956