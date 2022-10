Letos jurčki, težki čez kilogram, niso izjema, nabira se jih kot rožice

V nedeljo sta se 51-letna Snežana Ržen in njen mož Evgen odpravila v Kočevski Rog. Tja sta odšla prvič, in to z namenom gobarjenja. Snežana je sicer gobarka že 33 let, a do sedaj večje sreče z gobami (vsaj velikimi) ni imela. Tokrat pa se ji je nasmehnila sreča. Med podrastjem je namreč zagledala velikega jurčka. Kot je povedala, jo je takrat preplavil neverjeten adrenalin in sploh ni mogla verjeti, kaj je našla. Doma ga je dala na tehtnico in številka se je ustavila pri 1320 g. Z možem sta si že privoščila gobovo juho, a ker je jurček tako velik, jo bo lahko pripravila vsaj še petkrat.