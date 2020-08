Letos na območju Slovenije 'le' 22.000 udarov strel proti zemlji

Po nevihtno zelo mirnem maju in juniju so od sredine julija naprej pogostejši prehodi hladnih front z nevihtami. Leto 2020 bo vseeno med nevihtno manj aktivnimi v zadnjih dveh desetletjih, saj je bilo do sredine avgusta zabeleženih le dobrih 22.000 udarov strel proti zemlji, lani v tem času je bilo udarov že dvakrat toliko.

Južna stran Alp je nevihtno najbolj aktivno območje v Evropi, na severozahodu Slovenije v Julijskih Alpah strela na površini enega kvadratnega kilometra udari v tla več kot desetkrat na leto. V večjem delu zahodne in osrednje Slovenije je v povprečju pet udarov strel na kvadratni kilometer, najmanjša gostota strel pri nas pa je na vzhodu, kjer dosežejo tla tri strele na kvadratni kilometer.

icon-expand Največkrat strela udari na skrajnem severozahodu Slovenije, najmanj strel je na vzhou države. FOTO: POP TV

Kako nastane strela? Pred nevihto je pri tleh in v oblaku podobna količina pozitivnega in negativnega naboja. Ko v oblaku nastajajo padavine, drobne kapljice in ledeni kristalčki trkajo med seboj, medtem ko potujejo navzgor in navzdol po nevihtnem oblaku. Večja ledena zrna se negativno nabijejo in se zaradi svoje teže zadržujejo v spodnjem delu oblaka, manjše kapljice pa s pozitivnim nabojem. Tako pride do ločitve naboja, nastane negativno nabiti spodnji del in pozitivno nabiti zgornji del oblaka. V tem času se pri tleh na manjših območjih skoncentrira veliko pozitivnega naboja.

Če od bliska do groma minejo tri sekunde, pomeni, da je strela udarila približno en kilometer stran od nas. Hitrost zvoka v zraku namreč znaša 340 metrov na sekundo in v treh sekundah zvok prepotuje razdaljo malce več od enega kilometra. Seveda blisk opazimo takoj, saj je hitrost svetlobe skoraj milijonkrat višja.

Do nastanka strele nas loči samo še malo, potrebujemo prevodnik med oblakom in tlemi. Pri zelo visoki napetosti to postane kar zrak. Iz oblaka se začne proti tlom spuščati nam neviden stopničasti vodnik, ki je vodilna strela. Ko ta pride v bližino tal, navzgor skoči povratna strela. Ko se oba srečata, nastane prevodni kanal, zrak v njem se močno segreje in zažari, kar vidimo kot blisk, ki mu sledi še grom. Zrak se lahko segreje do 50 tisoč stopinj Celzija, tokovi dosegajo vrednosti do 400 tisoč amperov. Ko je prisotnega veliko električnega naboja, prvemu udaru strele pogosto sledi še drugi, tretji … Na ta način se naboj med oblakom in tlemi izenači.

icon-expand Zrak v prevodnem kanalu lahko doseže vse do 50 tisoč stopinj Celzija. FOTO: POP TV

Zelo spremenljivo število strel po letih Letos do 13. avgusta je bilo po podatkih Elektroinštituta Milan Vidmar na območju Slovenije zabeleženih 22523 udarov strel proti zemlji, lani do sredine avgusta jih je bilo prek 40 tisoč, v celotnem letu 2019 pa so jih zabeležili 55900. Leto 2020 bo zato med nevihtno manj aktivnimi po letu 1997, najverjetneje bomo končali nekje tam kot predlani oziroma leta 2016. V povprečju v celotnem letu na območju Slovenije zabeležimo okoli 60 tisoč udarov strel iz oblakov proti zemlji, največ jih je bilo v izjemno aktivnem letu 2008, ko so na inštitutu zabeležili blizu 100 tisoč strel.

