Letos menstruacije ne prestavljamo zaradi dopusta! Tu so Modibodi kopalke

Med menstruacijo bi morali početi iste stvari, kot jih počnemo takrat, ko je nimamo. Priznajmo si – včasih je to lahko izziv. Eden izmed teh izzivov je tudi dopust na morju ali v toplicah.

Zakaj se menstruacija pogosteje pojavi med dopustom? Menstruacija se rada pojavi pred dopustom ali med njim, saj raven stresnega hormona kortizola upade. Nošenje tampona ali menstrualne skodelice v vodi je lahko neprijetno, da ne omenjamo strahu pred iztekanjem. Te skrbi so več kot dovolj, da ostanemo na suhem, dokler se menstruacija ne zaključi. K sreči so tukaj izdelki, ki ujamejo vse telesne tekočine in rešijo dopust. Verjetno ste že slišali za menstrualne hlačke, a zadnja inovacija so Modibodi menstrualne kopalke.

icon-link Visoke kopalke za menstruacijo v črni barvi FOTO: Arhiv ponudnika

Predstavljamo vam Modibodi menstrualne kopalke, ki izgledajo kot običajne kopalke. A skrivnost se skriva v všitim, ultra tankim 1mm vpojnem delu. Le-ta učinkovito ujame in zadrži do 10 ml oz. do 2 tampona tekočine, pa naj gre za kri ali urin. Kopalke so narejene tako, da trajajo. Tkanina odporna na klor in ima SPF 50, zato ne bodo zbledele ali postale povešene in ohlapne ob večkratnem nošenju. Enodelne ali dvodelne kopalke?

icon-link Enodelne kopalke na eno ramo FOTO: Arhiv ponudnika

Dvodelne kopalke so na voljo ločeno kot top in bikini. Spodnji del kopalk lahko dobite v kar 5 različnih krojih: bikini, visoke kopalke (do popka), brazilski bikini, bikini z vrvicami in visoke brazilske kopalke. Če je vaš trebušček med menstruacijo občutljiv ali napihnjen, boste cenile prileganje kopalk z visokim pasom, ki se nežno oprime telesa in oblikuje postavo. Poleg nevralnih brezčasnih kopalk v klasični črni, imamo v ponudbi tudi modne enodelne kopalke v kar treh različnih krojih. Kopalke na eno ramo v nežni barvi sivke, klasične črne na dve rami in spredaj izrezane kopalkame s tropskim potiskom. Kopalke so izdelane iz recikliranih materialov in uresničujejo Modibodi poslanstvo, saj pomagajo preprečevati kopičenje odpadnih menstrualnih izdelkov za enkratno uporabo in so prijazne planetu.

icon-link Enodelne kopalke z izrezom FOTO: Arhiv ponudnika

So Modibodi kopalke primerne le za sončenje na plaži ali tudi za kopanje? Kopalke so absolutno primerne za kopanje, v dneh z blažjim tokom so primerne za samostojno uporabo, za dni z najmočnejšim tokom pa kot dodatna zaščita. So trajnostne, kar pomeni, da jih po uporabi dobro splaknemo, operemo in posušimo, in že so pripravljene na ponovno uporabo.

icon-expand Enodelne kopalke na eno ramo FOTO: Arhiv ponudnika

Tudi najstnice so lahko med počitnicami brezskrbne. Najstnice lahko prav tako izbirajo med enodelnimi in dvodelnimi kopalkami. Najstniška kolekcija ima igrive najstniške potiske in pa črno klasiko z enakimi lastnostmi in vpojnostmi kot ženska kolekcija.

icon-link Enodelne najstniške kopalke – Roza z vzorčki FOTO: Arhiv ponudnika

Nega Po kopanju jih preprosto splaknite pod hladno vodo do čistega. Operite strojno na 30 C in posušite na zraku. Zaradi premisleka pri uporabljenih materialih so zelo hitro suhe. Če na dopustu nimate možnosti pranja v stroju, jih lahko na dva dni operete ročno z milom ali pralnim praškom, ob povratku domov pa jih dobro operite v stroju.

icon-link Najstniški kopalni bikini v črni barvi FOTO: Arhiv ponudnika