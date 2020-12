Letos odkrili za okoli 30 odstotkov manj rakov ustne votline

Na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana v letošnjem letu ugotavljajo za okoli 30 odstotkov zmanjšano število novo odkritih rakov. Prav zato, na pobudo Zdravniške zbornice Slovenije, v decembru začenjajo akcijo preventivnih pregledov ustne votline in sicer v ZD Nova Gorica, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota.

V Sloveniji letno odkrijejo nekaj več kot 100 bolnikov s ploščatoceličnim karcinomom ustne votline. Bolniki sami zdravniško pomoč najpogosteje poiščejo šele pri resnejših simptomih, kot so bolečina, otekanje ustnega predela, težave pri žvečenju in požiranju ter krvavitve. A to so že znaki napredovalega raka. Stopnja preživetja napredovalega raka je zato kljub napredku v diagnosticiranju in zdravljenju le okoli 50 odstotna. Stopnja preživetja pri zgodaj odkritem raku pa je prav tako kot kvaliteta življenja po končanem zdravljenju bistveno boljša.

Če posredujemo še preden rak napreduje, je to majhen strošek za zdravstvo in enostavno zdravljenje, pri že napredovanem raku, pa se strošek zdravljenja poveča, pa tudi zdravljenje je bolj kompleksno, je še pojasnil.

Ker se zavedajo, da je dostop do zobozdravstvenih storitev letos močno omejen, so se odločili za posebno akcijo, kjer bodo zobozdravniki preventivno pregledovali paciente. V akciji sodelujejo ZD Nova Gorica, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota. Pregledi bodo potekali enkrat tedensko, opravljali pa jih bodo splošni zobozdravniki. Pavlović je poudaril, da bodo preglede opravljali izven rednega programa, naročijo pa naj se pacienti, ki imajo kakšne spremembe v ustni votlini in letos niso imeli možnosti priti do zobozdravnika. Ob tem je vse pozval, naj si ob umivanju zob vzamejo nekaj časa in si pregledajo ustno votlino ter se, ob kakšni koli spremembi ustne sluznice, prijavijo na pregled.

Krunoslav Pavlović, dr. dent. med. predsednik Odbora za zobozdravstvo in podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije je pojasnil, da se zavedajo, da covid ni edina bolezen tega časa. Ustno zdravje je žal prepogosto izpuščeno, čeprav so ustne bolezni najpogostejše na svetu. Gre za nenalezljive bolezni, ki so kronične in močno socialno pogojene, opozarja Pavlović in dodaja, da rak ustne votline sodi med 15 najpogostejših rakov na svetu.

Raka ustne votline odkrijemo zelo preprosto. Natančno pregledamo ustno votlino, premaknemo in stisnemo jezik, pogledamo pod jezik. Zanima nas odstopanje od normalne ustne sluznice, ki je vlažna, rožnata, mehka, sijoča. Če kakor koli odstopa, je hrapava, temna, razpokana, je potreben pregled. Spremembe so lahko majhne in več let lahko traja, da se razvijejo v raka. In ljudje, ki imajo take spremembe, morajo na pregled.

Da jim je v dveh mesecih uspelo sprožiti akcijo in s tem narediti veliko delo, pa je povedal asist. dr. Tadej Dovšak, dr. med., dr. dent. med., specialist maksliofacialne in oralne kirurgije, Klinični oddelke za maksilofacialno in oralno kirurgijo, UKC Ljubljana. Rak ustne votline je namreč svojevrsten problem, saj se simptomi, ki jih lahko čutimo, relativno blage bolečine ob požiranju, spremembe na jeziku ali otekanje, pojavijo relativno pozno. 90 odstotkov raka nastane namreč na 20 odstotkih površine ustne votline. Dovšak pojasnjuje, da kar 60 odstotkov oseb, ki pridejo na prvi pregled, ima že raka v napredovani obliki.

Opažajo tudi, da so prav zobozdravniki tisti, ki jim pošljejo velik del pacientov. Zaradi epidemije, pa letos številni pacienti do njih ne pridejo, saj imajo težji dostop tudi do zobozdravnia, opozarja Dovšak. Raka ustne votline imajo najpogosteje starejši od 55 let, ki že dalj časa kadijo in pijejo, to sta namreč tudi dva glavna vzroka za nastanek sprememb v ustni votlini.

Tudi Dovšak je vse pozval, naj si vzamemo čas in pregledamo ustno votlino, saj lahko že sami opazimo morebitne spremembe. "Vsaka sprememba, ki izstopa iz sijoče sluznice, je potrebna pregleda," je poudaril in dodal, da želijo z omenjeno akcijo odkriti manjkajočih 30 odstotkov pacientov z rakom, ki nekje so, a letos do njih niso prišli.