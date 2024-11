Letos pomagali že šestim, ki so tehtali manj kot pol kilograma

Da prav najmanjše nogice pustijo največje sledi, pred svetovnim dnevom nedonošenčkov, ki ga obeležujemo v nedeljo, poudarjajo v enoti za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov na ljubljanski Ginekološki kliniki. V Sloveniji se vsako leto prezgodaj rodi 1400 otrok, nekateri so veliki le za odraslo dlan. Letos so v Ljubljani uspešno pomagali že šestim, ki so tehtali manj kot pol kilograma. In del ekipe je fizioterapevtka, ki je bila sicer tudi sama nedonošenka.