Letos prepustimo mesto v bolnišnici bolnikom s covidom-19

Kaj pa pri nas? Ali na notranjem ministrstvu tudi razmišljajo v tej smeri?

Kot so nam sporočili z omenjenega ministrstva, zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih že časovno in prostorsko omejuje prodajo in uporabo sicer najmanj motečih, pokajočih izdelkov iz kategorije F1 (npr. pasje bombice), in prepoveduje uporabo, prodajo in posest izdelkov kategorije F2 in F3 (petard, dvojnih petard, bliskovnih petard). Ta prepoved v Sloveniji velja že več kot deset let. "Naša prioriteta so preventivni ukrepi, kot jih že vrsto let izvaja policija, predvsem z ozaveščanjem ljudi pri uporabi pirotehničnih izdelkov (v šolah, prek medijev in zdravstvenih ustanov). S pogostimi preventivnimi akcijami tako pozivamo ljudi, naj prepovedanih pirotehničnih sredstev ne uporabljajo, in jih opozarjamo na posledice, ki jih lahko povzročijo,"so pojasnili.



Iz podatkov analiz poškodb, ki jih vsako leto opravi policija, je razvidno, da je v večini primerov za težke telesne poškodbe kriva nepravilna uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, torej tistih izdelkov, ki so v Sloveniji prepovedani, in doma izdelanih oziroma predelanih pirotehničnih izdelkov. "V zadnjih treh letih je bilo po podatkih policije v Sloveniji osem poškodb (Nizozemska ima vsako leto več kot 380 poškodovanih oseb – iz poročil, ki jih pošiljamo Evropski komisiji, je za Nizozemsko razvidno, da je bilo 574 poškodb v letih 2014–2015, 482 poškodb v letih 2015–2016, 473 poškodb v letih 2016–2017, 396 poškodb v letih 2018–2019 in da je bilo 385 ljudi na urgenci 31. decembra 2019 in 1. januarja 2020 zaradi poškodb, nastalih zaradi uporabe pirotehnike),"so še dodali.

Slovenija decembra tako ne bo popolnoma prepovedala uporabe pirotehničnih sredstev, a vseeno velja zakon, ki uporabo izdelkov kategorije F2 in F3 prepoveduje. Bodimo torej letos še bolj odgovorni in se zavestno odločimo, da ne bomo uporabljali pirotehnike, saj bomo tudi tako pokazali spoštovanje vsem zdravstvenim delavcem, ki neutrudno skrbijo za bolnike s covidom-19, hkrati pa bomo prepustili mesto v bolnišnici, ki bi ga zavzeli, če bi se med uporabo pirotehničnih sredstev poškodovali, tistim, ki ga letos zaradi novega koronavirusa zares potrebujejo. Pa tudi živali nam bodo hvaležne.