Letos s klopnim meningitisom okuženih že 119 ljudi

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je na današnji izjavi za javnost ob predstavitvi trenutne epidemiološke slike v Sloveniji omenil tudi problematiko okužb s klopnimi boleznimi. Teh je letos v Sloveniji, kot pravijo na NIJZ, precej več kot lani. Dodajajo, da so številke sicer vseeno primerljive s številkami predlanskega leta.

Pred letom 2014 je bilo v obdobju desetih let povprečno 250 okužb na leto, po letu 2014 pa v povprečju beležijo manj primerov. "Toda te številke ves čas nihajo," poudarjajo na NIJZ.

Število okužb je odvisno od tega, koliko klopov je v določeni sezoni aktivnih, in pa od tega, koliko ljudi se giblje v območju, kjer je več klopov. Da je bilo letos do zdaj s klopnim meningitisom okuženih že 119 ljudi, lansko leto pa v celem letu 112, pravijo na NIJZ in ljudi opozarjajo, naj se pred klopi zaščitijo z več ukrepi.