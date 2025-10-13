Slovenija
Letos še posebej veliko kostanja: koliko stane kilogram?
Domači kostanj lahko nabiramo praktično po vsej Sloveniji, letos pa ga je še posebej veliko, pravijo nabiralci. Vse pogostejša praksa postaja celo, da si Slovenci kostanj posadijo kar na vrtu. Kakšne so cene sadik, koliko stane kilogram nabranega in koliko merica pečenega kostanja?
