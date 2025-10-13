Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Letos še posebej veliko kostanja: koliko stane kilogram?

Ljubljana, 13. 10. 2025 17.24 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Lara Miklavčič , Janez Usenik
Komentarji
9

Domači kostanj lahko nabiramo praktično po vsej Sloveniji, letos pa ga je še posebej veliko, pravijo nabiralci. Vse pogostejša praksa postaja celo, da si Slovenci kostanj posadijo kar na vrtu. Kakšne so cene sadik, koliko stane kilogram nabranega in koliko merica pečenega kostanja?

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Jesenske dobrote
    02:14
    Iz 24UR: Jesenske dobrote
  • Iz SVETA: Domači kostanj na vrtu in v gozdu
    02:31
    Iz SVETA: Domači kostanj na vrtu in v gozdu
kostanj
Naslednji članek

Mladi upi 2025: Pomagamo mladim uresničiti sanje

Naslednji članek

Podpisali pogodbo o nabavi helikopterjev, šolanje pilotov v naslednjih mesecih

SORODNI ČLANKI

Peka kostanja v Ljubljani: občina bo ponovila dražbo

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Potouceni kramoh
13. 10. 2025 20.31
+1
Nabiram po naročilu kostanj in marone gratis.Dostavim pečenega na dom seveda gratis.
ODGOVORI
1 0
E.Nigma
13. 10. 2025 20.18
10€\kg na boljšem sejmu
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
13. 10. 2025 20.17
-1
v Svici maroni tudi s soljo, maslom. Poizkusite.
ODGOVORI
0 1
Juzles Iters
13. 10. 2025 20.30
Sol, maslo... a to velja za kuhanega ali pečenega? Olupljenega kuhanega ali v obliki pireja?
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
13. 10. 2025 20.04
+2
pr nas cizek mizek, pol pa makadonc prodaja "maroni" k je k jabuk
ODGOVORI
2 0
Juzles Iters
13. 10. 2025 20.27
V primerjavi z ZDA ali Azijo imamo v Evropi vseeno zelo debele sorte. Sicer je veliko kostanjev v ZDA pobrala bolezen. Tudi ta naš je po velikosti povsem sprejemljiv, a za marone imamo zaradi Alp nekoliko prehladno klimo. Maroni so bolj vezani na Sredozemsko klimo. Jih (marone) imajo pa trenutno v Tušu in Evrospinu zelo poceni. cca 4 €/kg. Lepi, veliki, praktično ali skoraj nič črvivi. A jih moraš hraniti v zračni embalaži, sicer lahko hitro plesni.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
13. 10. 2025 20.01
+2
Ja, več ga je, dražji je. Sej je logično. 🤪
ODGOVORI
2 0
M_teoretik
13. 10. 2025 20.07
+1
Pa tud zato ker je debelejši, je tud težji!?
ODGOVORI
1 0
srecnii
13. 10. 2025 19.59
2.5 evra ga prodajam
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286