Letos šest novih povezav: kam vse bomo lahko leteli z Brnika?

Letalska povezljivost Slovenije se je v letu 2025 povečala za 23 odstotkov. Ključno vlogo pri tem je odigrala okrepljena prisotnost obstoječih letalskih prevoznikov na Letališču Ljubljana in prihod novih družb, so sporočili iz Fraporta Slovenija. Letalska mreža se letos še krepi, saj bomo poleg Düsseldorfa in Amsterdama iz Ljubljane lahko obiskali še štiri nove destinacije.

Letališče Ljubljana FOTO: Bobo icon-expand

Kot navaja upravljavec ljubljanskega letališča, je letošnja rast letalske povezljivosti po podatkih ACI Europe največja med članicami EU in je rezultat več dejavnikov. Med njimi je proaktivno delo pri privabljanju novih letalskih družb in krepitvi mreže, ki poteka v tesnem sodelovanju z vlado in Slovensko turistično organizacijo. K pozitivnemu trendu pa prispeva tudi vse večje povpraševanje po letalskih potovanjih v in iz Slovenije. Na ljubljanskem letališču so julija oskrbeli več kot 181.000 potnikov, kar je 12 odstotkov več kot julija lani, v obdobju od januarja do konca julija pa je bila glede na lansko primerljivo obdobje rast sedemodstotna. V prvih sedmih mesecih so zabeležili več kot 870.000 potnikov, v celotnem letu pa računajo, da bodo našteli okoli 1,5 milijona potnikov.

Šest novih letalskih povezav

Letos se bo letalska mreža letališča okrepila s šestimi novimi povezavami. Nedavno sta bili vzpostavljeni povezavi družb Eurowings v Düsseldorf in KLM v Amsterdam, prihajajo pa tudi linije družb Air Albania v Tirano, easyJet v Manchester, airBaltic v Las Palmas in Vueling v Barcelono. Najnovejša napovedana povezava, in sicer z Barcelono, bo vzpostavljena 16. novembra. Vueling bo med Ljubljano in letališčem El Prat letel dvakrat tedensko, ob četrtkih in nedeljah. V času povečanega prazničnega prometa med 9. decembrom in 6. januarjem bo dodan še let ob torkih. Lete bo Vueling izvajal z letalom tipa Airbus A320.