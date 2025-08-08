Svetli način
Letos šest novih povezav: kam vse bomo lahko leteli z Brnika?

Brnik, 08. 08. 2025 11.03 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , K.H.
9

Letalska povezljivost Slovenije se je v letu 2025 povečala za 23 odstotkov. Ključno vlogo pri tem je odigrala okrepljena prisotnost obstoječih letalskih prevoznikov na Letališču Ljubljana in prihod novih družb, so sporočili iz Fraporta Slovenija. Letalska mreža se letos še krepi, saj bomo poleg Düsseldorfa in Amsterdama iz Ljubljane lahko obiskali še štiri nove destinacije.

Letališče Ljubljana
Letališče Ljubljana FOTO: Bobo

Kot navaja upravljavec ljubljanskega letališča, je letošnja rast letalske povezljivosti po podatkih ACI Europe največja med članicami EU in je rezultat več dejavnikov. Med njimi je proaktivno delo pri privabljanju novih letalskih družb in krepitvi mreže, ki poteka v tesnem sodelovanju z vlado in Slovensko turistično organizacijo. K pozitivnemu trendu pa prispeva tudi vse večje povpraševanje po letalskih potovanjih v in iz Slovenije.

Na ljubljanskem letališču so julija oskrbeli več kot 181.000 potnikov, kar je 12 odstotkov več kot julija lani, v obdobju od januarja do konca julija pa je bila glede na lansko primerljivo obdobje rast sedemodstotna. V prvih sedmih mesecih so zabeležili več kot 870.000 potnikov, v celotnem letu pa računajo, da bodo našteli okoli 1,5 milijona potnikov.

Šest novih letalskih povezav

Letos se bo letalska mreža letališča okrepila s šestimi novimi povezavami. Nedavno sta bili vzpostavljeni povezavi družb Eurowings v Düsseldorf in KLM v Amsterdam, prihajajo pa tudi linije družb Air Albania v Tirano, easyJet v Manchester, airBaltic v Las Palmas in Vueling v Barcelono.

Najnovejša napovedana povezava, in sicer z Barcelono, bo vzpostavljena 16. novembra. Vueling bo med Ljubljano in letališčem El Prat letel dvakrat tedensko, ob četrtkih in nedeljah. V času povečanega prazničnega prometa med 9. decembrom in 6. januarjem bo dodan še let ob torkih. Lete bo Vueling izvajal z letalom tipa Airbus A320.

Ljubljana se jeseni obeta nova letalska povezava

Nova povezava bo izboljšala dostopnost med Slovenijo in Španijo ter še dodatno razširila nabor nizkocenovnih letov z ljubljanskega letališča. "Nova povezava z Barcelono, enim najbolj obiskanih in živahnih mest v Evropi, je zanimiva pridobitev v naši mreži. Krepi našo povezljivost z južno Evropo in potnikom ponuja privlačne letalske možnosti," je izpostavila poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.

V Fraportu Slovenija so prepričani, da bo nova povezava izboljšala potovalne možnosti za slovenske potnike, ljubljansko letališče pa uveljavila kot priročno vstopno točko za prihajajoče turiste iz Španije.

El Prat je eno glavnih evropskih vozlišč, od koder Vueling omogoča nadaljnje povezave z več kot 100 destinacijami po Evropi, Severni Afriki in Bližnjem vzhodu. Španski nizkocenovni letalski prevoznik, ki je lani opravil več kot 223.000 letov in prepeljal 38 milijonov potnikov, upravlja mrežo približno 220 letalskih povezav in povezuje 30 držav.

NeXadileC
08. 08. 2025 12.15
Po svetu, na Brnik peljejo hitre proge in hitri vlaki. Mi nimamo ne enega in ne drugega. Zoki, na raport!
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
08. 08. 2025 12.13
Ni problem leteti z Brnika. Problem je do Brnika priti.
ODGOVORI
0 0
spam1
08. 08. 2025 12.12
Super, upam da ne bodo previsoke cene. Iz Benetk se leti do Madrida že za 50 eur (in ne z nizkocenovnimi prevozniki)
ODGOVORI
0 0
Potouceni kramoh
08. 08. 2025 12.10
+1
Air Alenka mora tut nujno vzpostaviti novo povezavo kako priti noter med lopove v novem mandatu.
ODGOVORI
1 0
mastablasta
08. 08. 2025 12.08
če bodo karte imele nižje cene iz Zagreba, Graza ali Trsta, potem nam tudi 100 novih povezav nič ne koristi.
ODGOVORI
0 0
wsharky
08. 08. 2025 12.08
+1
vesela novica, me pa zanima, ali so te letalske družbe prejele kakšno subvencijo Robijeve vlade, da so uvedli te nove povezave
ODGOVORI
1 0
St. Gallen
08. 08. 2025 12.04
-2
Vlk Zürich iz Graza ugodne cene
ODGOVORI
0 2
Jožajoža
08. 08. 2025 11.55
-1
Hvala Golob.hvala vsem Slovencem,lateri smo si 24.aprila priborili SVOBODO.pid janšisti zaprti,pretepala nas je janševa policija ,danes pa svobodno potujemo,se veselimo,plešemo
ODGOVORI
0 1
Artechh
08. 08. 2025 11.55
Albanija toj to. Rabimo za novo realnost
ODGOVORI
0 0
