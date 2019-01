Letos smo spisali začetek zelo pomembne zgodbe

Leto 2018 je spisalo začetek pomembne zgodbe za našo medijsko hišo in še posebej za 31 družin. Projekt Veriga dobrih ljudi, ki nastaja pod okriljem Zveze prijateljev mladine Moste Polje in Pro Plusa, v sodelovanju s pokrovitelji, ki nesebično pomagajo tistim, ki so pomoči tudi najbolj potrebni, smo od oktobra do današnjega dne pomagali že mnogim družinam v stiski.