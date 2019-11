Letos v Božični bajki Slovenije kar 1,5 milijona lučk

Vabljeni v Božično bajko Slovenije, vsak dan, od 29. 11. do 5. 1., med 16. in 21. uro.

Božična bajka Slovenije v Mozirskem gaju 29. novembra spet odpira svoja vrata, že 4. leto zapored, in bo odprta vsak dan, do 5. januarja. Mozirski gaj smo tokrat spremenili v zimsko pravljico s pomočjo kar 1 in pol milijona prazničnih lučk.

Z Božično bajko Slovenije smo v Mozirskem gaju s pomočjo svojih partnerjev, Time4Tales&Travel, leta 2016 odprli novo poglavje. Prvič v takrat skoraj 40-letni zgodovini smo vrata parka odprli tudi pozimi in s tem pritegnili ogromno obiskovalcev, ki so tako Mozirski gaj videli v čisto drugačni luči. Od takrat se vsako leto znova trudimo, da ustvarimo nekaj lepega in edinstvenega.