Letos v novomeški porodnišnici rodilo že 15 mladoletnic

"Odgovornost zanje je na starših, zato naj oni zanje poskrbijo tudi finančno. Ne smemo spodbujati finančnega modela, ki dekleta iz normalnega življenja vleče v suženjstvo v romskih naseljih," je med naštevanjem ukrepov za reševanje romske problematike dejal premier Robert Golob ter napovedal ukinitev otroških dodatkov za mladoletne mame. O kolikih primerih pa se tu sploh pogovarjamo? V novomeški porodnišnici je letos rodilo že 15 mladoletnic, lani jih je bilo 12, leta 2021 pa so jih zabeležili kar 21.