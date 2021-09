Letos v šolo vstopilo več kot 21 tisoč prvošolčkov

V hrame učenosti se je vrnilo veselje in znanje, prvič pa so šolske pragove prestopili prvošolčki, letos jih je 21.123. In vsi starši, ki ste svoje otroke že pospremili na to šolsko pot, veste, da je to bil prav poseben dan. Zjutraj tudi ostali nismo spregledali nestrpnosti prvošolcev ob odhodu od doma in ponosa staršev, ki se jim je, ko so pospremili otroke v šolo, kar malo milo storilo. A ne glede na to so obraze prvošolčkov krasili široki nasmehi, navdušenja nad šolo pa nikakor niso mogli prikriti.