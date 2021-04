Letos vpisov v študijske programe nekoliko več kot lani, kje so omejitve?

Do 30. julija bodo kandidati obveščeni, ali so sprejeti na izbrano fakulteto.

Po podatkih ministrstva je ljubljanska univerza na razpisanih 9498 mest prejela 9976 prijav s prvim želenim študijskim programom, mariborska univerza na 4693 vpisnih mest 3173 prijav in primorska univerza na 1603 vpisnih mest 1327 prijav. Novogoriška univerza je na razpisanih 240 mestih prejela 31 prijav s prvo željo, novomeška univerza pa je na 392 vpisnih mest prejela 240 prijav.

Nova univerza je na razpisanih 212 vpisnih mest prejela 63 prijav (prve želje) in samostojni visokošolski zavodi in koncesije na 909 vpisnih mest 469 prijav (prve želje).

Kje so omejitve vpisa?

Omejitev vpisa so že tradicionalno na študijskih programih vseh treh akademij ljubljanske univerze (Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo ter Akademija za likovno umetnost in oblikovanje), obeh medicinskih fakultet na univerzah v Ljubljani in Mariboru, pa tudi veliko študijskih programov s področja zdravstva in socialne varnosti.