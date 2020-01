Letos zabeležili že štiri primere ošpic

V novembru in decembru lani so tako obravnavali dva, predvidoma nepovezana, izbruha ošpic. Gre za izbruha v kranjski in ljubljanski regiji. Zabeležili so 30 zbolelih z ošpicami, v štirih primerih je šlo za otroke.

Prvi okuženi je prišel iz Belgije, od njega se je bolezen prenesla še na šest oseb. Eden od teh je okužil še 13 oseb, od njih pa se je bolezen širila še na tri osebe. V dveh primerih gre le za verjetno povezavo s tem izbruhom.

V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval NIJZ, so zbolele tri osebe iz ljubljanske regije.

Poleg dveh izbruhov sta bila zabeležena še dva posamična primera ošpic, za katera ni znan vir okužbe, navajajo na NIJZ.

V letu 2019 50 primerov ošpic

Skupaj je NIJZ v letu 2019 zabeležil 50 primerov ošpic. Med prijavljenimi primeri je sedem otrok, pet jih je mlajših od pet let. Pet bolnikov je starih od 15 do 24 let, ostali so odrasli, stari od 25 do 54 let.

Med zbolelimi jih je bilo 13 cepljenih z dvema odmerkoma, dva z enim odmerkom, devet je bilo necepljenih, za ostale zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam. Običajno je pri osebah, ki kljub cepljenju zbolijo, potek bolezni lažji in verjetnost za zaplete manjša, pojasnjujejo na NIJZ.