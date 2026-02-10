Letos začetek gradnje skoraj 1200 novih javnih najemnih stanovanj

Po navedbah predsednika uprave republiškega stanovanjskega sklada Črtomira Remca je trenutno v gradnji skupno 208 stanovanj na Jesenicah, v Lukovici in Lendavi. Še vedno pa je v teku postopek pridobivanja integralnih gradbenih dovoljenj za tri večje projekte izgradnje skupno 1088 stanovanj - Glince Podutik v Ljubljani (387), Novo Pobrežje v Mariboru (439) ter Ob Savi v Kranju (269).

"Trenutno stvar poteka s polno paro, jutri bo javna obravnava za Glince, takoj zatem sledi razgrnitev za Maribor, za Kranj pa čakamo samo še eno mnenje ministrstva za okolje, ki je vezano na prah in hrup, ter spremembo pri uredbi o hrupu. V roku enega meseca pričakujemo, da bo šlo tudi to integralno gradbeno dovoljenje v razgrnitev," je pojasnil.

Pridobitev vseh integralnih dovoljenj pričakujejo do poletja, začetek gradnje prvih 709 stanovanj pa v letošnjem letu. Za projekt izgradnje 126 stanovanj Novi trg v Celju so medtem pravnomočno gradbeno dovoljenje že uspeli pridobiti. V procesu pridobivanja gradbenega dovoljenja pa so projekti izgradnje stanovanj v Mirni, Tržiču in Kobiljah.

"Letos načrtujemo v okviru lastnih projektov zagotoviti začetek gradnje skoraj 1200 dodatnih javnih najemnih stanovanj /.../ Bomo pa večjo pozornost namenili programu soinvestitorstva, za katerega bomo namenili 50 milijonov evrov iz dokapitalizacije za približno 500 novih javnih najemnih stanovanj," je napovedal Remec.

Dodal je, da bi lahko skupaj z ugodnim kreditom SID banke, ki bo na voljo občinam, zagotovili dodatnih 500 javnih najemnih stanovanj.

Za nakup stanovanj in zemljišč bodo medtem namenili 25 milijonov evrov zneska letošnje dokapitalizacije. "Cilj je, ne da kupujemo zemljišča, ampak stanovanja. Za 25 milijonov evrov pričakujemo vsaj 150 novih javnih najemnih stanovanj," je dodal Remec.