Slovenija

Letos začetek gradnje skoraj 1200 novih javnih najemnih stanovanj

Ljubljana, 10. 02. 2026 13.46

Avtor:
STA
Nova stanovanja v bloku

Stanovanjski sklad RS namerava v letošnjem letu v okviru lastnih projektov zagotoviti začetek gradnje skoraj 1200 novih javnih najemnih stanovanj, večjo pozornost pa nameravajo nameniti tudi izvajanju programa soinvestitorstva izgradnje stanovanj v občinah. Sklad je prevzel tudi projekt postopnega odkupa 270 stanovanj od Premogovnika Velenje.

Po navedbah predsednika uprave republiškega stanovanjskega sklada Črtomira Remca je trenutno v gradnji skupno 208 stanovanj na Jesenicah, v Lukovici in Lendavi. Še vedno pa je v teku postopek pridobivanja integralnih gradbenih dovoljenj za tri večje projekte izgradnje skupno 1088 stanovanj - Glince Podutik v Ljubljani (387), Novo Pobrežje v Mariboru (439) ter Ob Savi v Kranju (269).

Začetek gradnje stanovanj v Lukovici
Začetek gradnje stanovanj v Lukovici
FOTO: Bobo

"Trenutno stvar poteka s polno paro, jutri bo javna obravnava za Glince, takoj zatem sledi razgrnitev za Maribor, za Kranj pa čakamo samo še eno mnenje ministrstva za okolje, ki je vezano na prah in hrup, ter spremembo pri uredbi o hrupu. V roku enega meseca pričakujemo, da bo šlo tudi to integralno gradbeno dovoljenje v razgrnitev," je pojasnil.

Pridobitev vseh integralnih dovoljenj pričakujejo do poletja, začetek gradnje prvih 709 stanovanj pa v letošnjem letu. Za projekt izgradnje 126 stanovanj Novi trg v Celju so medtem pravnomočno gradbeno dovoljenje že uspeli pridobiti. V procesu pridobivanja gradbenega dovoljenja pa so projekti izgradnje stanovanj v Mirni, Tržiču in Kobiljah.

"Letos načrtujemo v okviru lastnih projektov zagotoviti začetek gradnje skoraj 1200 dodatnih javnih najemnih stanovanj /.../ Bomo pa večjo pozornost namenili programu soinvestitorstva, za katerega bomo namenili 50 milijonov evrov iz dokapitalizacije za približno 500 novih javnih najemnih stanovanj," je napovedal Remec.

Dodal je, da bi lahko skupaj z ugodnim kreditom SID banke, ki bo na voljo občinam, zagotovili dodatnih 500 javnih najemnih stanovanj.

Za nakup stanovanj in zemljišč bodo medtem namenili 25 milijonov evrov zneska letošnje dokapitalizacije. "Cilj je, ne da kupujemo zemljišča, ampak stanovanja. Za 25 milijonov evrov pričakujemo vsaj 150 novih javnih najemnih stanovanj," je dodal Remec.

V Lukovici gradnja nove soseske: na voljo bo 82 najemnih stanovanj

Odkup okoli 270 stanovanj od Premogovnika Velenje

Na stanovanjskem skladu pa so se na začetku leta lotili tudi projekta postopnega odkupa približno 270 stanovanj od Premogovnika Velenje za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj za različne ciljne skupine. "Stanovanjski sklad bo stanovanja prevzel skupaj z obstoječimi najemniki in ob tem v celoti spoštoval obveznosti iz veljavnih najemnih pogodb, s čimer se bo ohranil njihov dosedanji položaj. Stanovanja bodo dolgoročno vključena v fond javnih najemnih stanovanj," pa je pojasnil član uprave Stanovanjskega sklada RS Krešo Šavrič.

Skupna vrednost prvega sklopa odkupa znaša 5,88 milijona evrov, pri čemer bo nacionalni prispevek v višini približno 880.000 evrov zagotovil republiški stanovanjski sklad. "Projekt je namreč pomemben del širših prizadevanj vlade za pravičen prevoz premogovnih regij, saj hkrati blaži socialne posledice zapiranja premogovništva ter krpi dostopnost javnih najemnih stanovanj v lokalnem okolju," je spomnil Šavrič.

javna najemna stanovanja stanovanjski sklad gradnja

Slovenija zdrsnila na lestvici zaznave korupcije. KPK: Nismo presenečeni

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
razumi če lahko
10. 02. 2026 14.51
Imajo dovolj parkirnih mest ? V kolikor ne zaustaviti gradnjo takoj !!
Odgovori
0 0
4krogci
10. 02. 2026 14.54
kje pa pise, da rabi socialni primer (javna najemniska stanovanja) imet parking in avto?? majo trolo pa je to to!
Odgovori
0 0
bilabong 2
10. 02. 2026 14.50
Kdo so (različne ciljne skupine) samo vprašam če gre mogoče za izobražen kader iz tretji držav.
Odgovori
+1
1 0
Dragica Cegler
10. 02. 2026 14.48
Ha ha.Ha seveda pred volitvami.Laznivci levi.
Odgovori
+1
1 0
wsharky
10. 02. 2026 14.44
ko pride Janša na oblast, bodo gradili na polno
Odgovori
+0
1 1
4krogci
10. 02. 2026 14.54
gradili gradili propad slovenije!
Odgovori
0 0
Bolfenk2
10. 02. 2026 14.43
4 leta vlada ni naredila nič od tega kar je obljubila. Sedaj pred volitvami pa bodo pričeli graditi kar 1.200 javnih stanovanj??? Pa kdo jim to verjame?
Odgovori
+2
2 0
Lark
10. 02. 2026 14.32
Glavnino populacije briga za to. Kje zaboga so novi OPN-ji, da se poveča fond zazidljive zemlje, hitrejši postopki za pridobitev GD ipd.? Koga brigajo socialci...Aja vladajoče, ker je to njihova glavna volilna baza.
Odgovori
+5
5 0
peresni
10. 02. 2026 14.26
Ne no..., ne lažite. Saj samo skrajni desničarji skrbijo za pravičnejše plače in nova stanovanja. SDS z Logarjem in NSi si jih v 30 letih zgradili 500000. Aja ..v Avstraliji, Argentini in na Mavricijusu.
Odgovori
-4
1 5
Bad Minton
10. 02. 2026 14.26
V teh 1200 stanovanj se bo naselilo 12 tisoč folka z neizgovorljivimi imeni, ki bodo potem zahtevalu še džamijo, saj jim "pripada". To bo treba upoštevat na volitvah, vemo kdo so ljubitelji le - teh.
Odgovori
+10
10 0
Verus
10. 02. 2026 14.00
Še samo 20 let, pa bo 30000
Odgovori
+10
10 0
SLObunkeljn
10. 02. 2026 14.05
Glede na dinamiko, prej 50 let
Odgovori
+9
9 0
bibaleze
