Letos že 947 primerov oslovskega kašlja, v istem obdobju lani zgolj osem

Oslovski kašelj je bolezen dihal, ki jo povzroča bakterija Bordetella pertussis, ki se nahaja v ustih, nosu in žrelu. Otroci, ki zbolijo za oslovskim kašljem, lahko imajo epizode kašlja, ki trajajo 4−8 tednov. Bolezen najbolj ogroža dojenčke in majhne otroke. NIJZ

V še ne štirih mesecih leta 2024 smo v Sloveniji zabeležili skoraj osemkrat toliko primerov oslovskega kašlja kot lani v celem letu. Lani jih je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 123, velika večina (kar 94) novembra in decembra, ko je število obolelih že začelo strmo naraščati. Do 19. aprila letos pa so jih potrdili že 947.

Daleč največ, kar 533, jih je bilo na območju Ljubljane, kjer so jih lani imeli zgolj 63. S 110 primeri sledi Maribor, v kranjski regiji so potrdili 95 okužb. Po mesecih po dosedanjih podatkih izstopa marec, ko so našteli 402 primera. Februarja jih je bilo 251, januarja pa 156. V skoraj treh tednih aprila so jih uradno zabeležili 138.

Za primerjavo: aprila lani so za oslovskim kašljem v Sloveniji zbolele tri osebe, marca štiri, januarja ena, februarja pa sploh nobena.

Letos se je podatkih NIJZ okužilo tudi 25 dojenčkov, mlajših od enega leta, za katere je oslovski kašelj še posebej nevaren.